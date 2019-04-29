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Шашлык, архивное фото.

Врачи и повара рекомендуют - как правильно приготовить шашлык

© Sputnik / Томас Тхайцук
Общество
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У каждого есть свой рецепт маринада для шашлыка, однако как его приготовить с минимальным вредом для здоровья - медики и кулинары дают рекомендации.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. После пасхальных праздников, воспользовавшись хорошей погодой, многие жители нашей страны традиционно начнут выезжать на дачу или в лес, чтобы приготовить главное блюдо весны и лета - шашлык. 

Какой шашлык лучше?
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Даны рекомендации по выбору мяса для шашлыка перед "маевкой"

В приготовлении мяса на углях в Молдове существует некое негласное соревнование. Одни маринуют мясо в вине, другие - в пиве, третьи в уксусе, добавляют всевозможные специи. При этом каждый считает, что именно его шашлык - самый вкусный в республике. 

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Однако медики предупреждают об опасности злоупотребления жирной пищей, в особенности для тех, кто постился. Поэтому после воздержания от пищи особенно важно обращать внимание на то, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. Об этом рассказал в интервью RT главный внештатный диетолог российского Минздрава Виктор Тутельян. 

По его словам, мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде", после чего тщательно прожарено. Также, отмечает диетолог, к шашлыку необходимо добавить побольше овощей и зелени, поскольку они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют хорошему пищеварению.

История и тонкости барбекю
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Кроме того, Тутельян дал рекомендации по сортам мяса. "Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир", — сказал он.

Диетолог добавил, что главное на маевке — не переедать.

Совет от молдавского повара

О том, в чем секрет приготовления идеального мяса, ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал шеф-повар Владислав Буря.

"Можно добавить чуть-чуть сахара, он расщепляет мясо, и главное — больше лука. Не нужно класть приправы, все считают, что они такие вкусные, но на самом деле нет. Берите классику — соль и перец, даже лавровый лист — только по желанию. А больше ничего не надо. К говядине и свинине никогда не добавляйте лимон", — дал рекомендацию кулинар.

Собеседник также рассказал о том, чего добавлять ни в коем случае не стоит, и что сделает мясо жестким.

"Раньше делали на уксусе или белом вине, так вот, не стоит ни в коем случае так делать, потому что мясо станет жестким. Чтобы оно было мягким и сочным добавьте сахар. На пять килограммов хватит одной чайной ложки", — заключил шеф-повар.

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Теги:
рекомендации врачей, врачи, маевка, огонь, приготовление, мясо, шашлык
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