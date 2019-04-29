В Кишиневе медведи выйдут на свободу - что планирует сделать примэрия

После содержания, как будто под стражей, медведи из кишиневского зоопарка вскоре получат волю и простор - для них построят большие вольеры.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Кишиневский зоопарк - излюбленное место отдыха горожан, которые приходят сюда целыми семьями, с детьми, чтобы посмотреть на их забавную манеру поведения и полюбоваться "братьями нашими меньшими". Здесь можно просто посидеть в тени, отдохнуть под кронами деревьев и подышать свежим воздухом, угоститься сладкой водой и мороженым.

Однако условия содержания некоторых редких животных оставляют желать лучшего, а пространство, выделенное им в вольере, более напоминает карцер, населенный изрядно разбушевавшимися преступниками, а не ни в чем не повинными животными.

Не стали исключением и вольеры, в которых содержат медведей - сильных и мощных животных, которым нужен простор, а не металлическая камера размером пять на пять метров. Ворчун и Машка (именно так зовут медведей) жили в таких клетках долгие годы, однако теперь, похоже, терпеть им осталось недолго.

В примэрии муниципия Кишинев разработан проект по строительству вольеров для этих крупных животных. Как сообщил на своей персональной странице в Facebook исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну, совсем скоро может начаться реализация проекта.

Уже в мае планируется начать строительство вольера для медведей площадью в 5 тысяч 300 квадратных метров. На этой площади разместится искусственное озеро, где разведут рыбу, чтобы животные могли охотиться, как в реальных природных условиях.

Более того, посетители кишиневского зоопарка смогут наблюдать за медведями с мостиков, которые будут находиться на несколько метров выше вольера по всему его периметру. Завершить амбициозный проект планируется в сентябре нынешнего года.

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