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Гималайский медвежонок и медведица, архивное фото.

В Кишиневе медведи выйдут на свободу - что планирует сделать примэрия

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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После содержания, как будто под стражей, медведи из кишиневского зоопарка вскоре получат волю и простор - для них построят большие вольеры.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Кишиневский зоопарк - излюбленное место отдыха горожан, которые приходят сюда целыми семьями, с детьми, чтобы посмотреть на их забавную манеру поведения и полюбоваться "братьями нашими меньшими". Здесь можно просто посидеть в тени, отдохнуть под кронами деревьев и подышать свежим воздухом, угоститься сладкой водой и мороженым. 

Однако условия содержания некоторых редких животных оставляют желать лучшего, а пространство, выделенное им в вольере, более напоминает карцер, населенный изрядно разбушевавшимися преступниками, а не ни в чем не повинными животными. 

Не стали исключением и вольеры, в которых содержат медведей - сильных и мощных животных, которым нужен простор, а не металлическая камера размером пять на пять метров. Ворчун и Машка (именно так зовут медведей) жили в таких клетках долгие годы, однако теперь, похоже, терпеть им осталось недолго. 

В примэрии муниципия Кишинев разработан проект по строительству вольеров для этих крупных животных. Как сообщил на своей персональной странице в Facebook исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну, совсем скоро может начаться реализация проекта.

Уже в мае планируется начать строительство вольера для медведей площадью в 5 тысяч 300 квадратных метров. На этой площади разместится искусственное озеро, где разведут рыбу, чтобы животные могли охотиться, как в реальных природных условиях.
Более того, посетители кишиневского зоопарка смогут наблюдать за медведями с мостиков, которые будут находиться на несколько метров выше вольера по всему его периметру. Завершить амбициозный проект планируется в сентябре нынешнего года.

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Теги:
зоопарк, примэрия
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