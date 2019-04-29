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Молдавская ССР, архивное фото.

Город, в котором жило счастье, таким Кишинев мы уже не увидим - редкие кадры

© Sputnik / Александр Невежин
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (351)
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В 60-70-х годах прошлого столетия Кишинев был действительно уютным городом, без ям на дорогах, незаконного строительства, повсеместной пыли и сотен торговых ларьков.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Прежде, чем критиковать прошлое, необходимо хорошенько сопоставить его с настоящим и посмотреть, удалось ли в наши дни не только не растерять то наследие, которое пришло к нам из века XX-го, но и хотя бы немного его приумножить. 

Про сегодняшнее состояние дел в Кишиневе такого точно не скажешь, поскольку сами жители столицы возмущены состоянием дорог, пылью, которая, кажется, не исчезает с главных улиц и бульваров города, повсеместными выбоинами на дорогах и тротуарах. А во внутридворовых пространствах и вовсе променад превращается в преодоление полосы препятствий.

Сегодняшнее молодое поколение горожан, выросших в то время, когда от былой красоты столицы остались лишь блики, вряд ли поверит в то, что Кишинев когда-то был значительно краше и комфортнее. Как ни парадоксально, но комфорт был в 60-70 годы прошлого века, а не в настоящем, XXI-м.

Нормальным было, когда улицы по утрам мыли машины, повсеместные клумбы очаровывали горожан своим благоуханием, в знойные часы можно было посидеть у фонтанов, благо, они все тогда работали.

Да и тротуары когда-то были не парковками, а настоящими широкими пешеходными зонами, дороги не выматывали автомобилистов повсеместными ямами. В общем, город был городом, а не плавно доходил до состояния деревни.

Как вспоминают кишиневцы о "том" городе

Многие сегодня могут списать ностальгию пожилых кишиневцев на ушедшую молодость, а не на тоску по тому комфорту и чистоте, которые были безвозвратно утеряны. Однако, судя по комментариям в соцсетях, можно проследить, что это - далеко не так. 

"Как же было тепло и уютно в "той" жизни", - написала в соцсетях одна из пользователей. Ей вторит не менее эмоциональный комментарий: "Да, это действительно было счастье жить и радоваться тому, что имеем". 

На Кишинев можно будет посмотреть с самой высокой точки города>>>

Констатируя, что Кишинев прошлого был значительно уютнее для жизни, пользователь Faceebook Сергей Никитин написал: "И все же надо признать, что мы этого тогда не замечали. Привыкли. Жили теми проблемами, которые перед нами стояли".

Откровенный и душевный комментарий оставила под видео одна из женщин: "В этом городе нельзя было не быть счастливым! Так больше не будет никогда...". 

Вопрос о том, удастся ли сделать Кишинев таким же чистым и благоустроенным, как раньше, все же остается открытым. Однако можно уверенно сказать, что царить в примэрии города должен хозяйский, практический подход к решению проблем города, а не оголтелое политиканство и излюбленные игры некоторых местных советников в геополитические спичи.

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Тема:
Узнай Молдову! (351)

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Теги:
Ностальгия по СССР, ностальгия, горожане, воспоминания, город, Кишинев
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