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Икона, архивное фото.

Мало кто знает – в Молдове есть храм, которому может быть более 1500 лет

© Sputnik / Балабанов
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (352)
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Историки архитектуры развеяли миф о том, что древность архитектурного наследия Молдовы не опускается ниже XIV-XV веков.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik, Наталья Иовва. На территории Молдовы сохранились храмы, построенные задолго до основания Молдавского княжества. Вопреки мнению археологов, сомневающихся в такой возможности, историки архитектуры не исключают, что это реально.

Доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник Института культурного наследия АН РМ Тамара Нестерова утверждает, что на территории Молдовы сохранились памятники, структура которых указывает на их появление еще в раннем средневековье. Яркий тому пример Вадул-Рашковская церковь.

Свято-Алексиевский Храм в селе Похребя, архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
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"Церковь в Вадул-Рашкове – очень сложный объект. В начале она создавала впечатление перестроенного здания. И ее западная часть характерна для XIХ века, для русской культовой архитектуры, которая развивалась по готовым проектам. Но вот восточная часть очень необычна, она имеет внутри три апсиды (апсида - полукруглый выступ здания, используемый для создания алтарных объемов – прим.ред), непонятные перекрытия. Есть и другие детали, которые указывает на то, что это здание унаследовано с периода домолдавской государственности", - рассказала архитектор в беседе с корреспондентом Sputnik.

Православный храм Архангела Михаила в селе Вадул-Рашков, Молдова
© Sputnik / Евгений Паскарь
Православный храм Архангела Михаила в селе Вадул-Рашков, Молдова

В XIV веке, когда сформировалась молдавская государственность, местные мастера еще не освоили искусство строительства, а приезжие на были знакомы с особенностями этой территории. Именно поэтому от большинства зданий, датируемых тем периодом, остались лишь руины.

Вместе с укреплением молдавского княжества развивалась и местная архитектурная школа – строения выходили, как из одной мастерской, поскольку, несмотря на некоторые вариации, возводились в единой архитектурной концепции. Чего нельзя сказать о Церкви Архангела Михаила в Вадул-Рашкове, которая своей необычностью привлекла внимание исследователей.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В Вадул-Рашкове имеется ниша полукруглая в плане (полукруглое углубление в стене – прим.ред). Полукруг в плане можно создать, следуя определенным принципам. Так вот такие полукруглые ниши в плане в апсидах встречаются только в Болгарии, Сербии, Македонии и Валахии в X-XII веках, потом они исчезают", - добавила собеседница.

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По мнению Тамары Нестеровой, полученные выводы однозначно свидетельствуют о том, что речь идет о редчайшем для Молдовы памятнике архитектуры, по своей уникальности сопоставимым со Старым Орхеем. Как считают ученые, исходя из сложной композиционной эволюции сооружения, церковь может иметь еще более древнее основание, скрывающее тайны раннего христианства.

"Надо провести комплексное исследование в Вадул-Рашковской церки. Возможно, это самое древнее строение на территории Молдовы, оно может быть датировано V или IX веком, но точно не выше X-XII веков", - добавила доктор архитектуры.

Ученые полагают, что в структуре Вадул-Рашковской церкви сохранились части древнейшего в Молдове каменного храма. Однако, как отмечают специалисты, мы рискуем потерять уникальный памятник архитектуры еще до того, как будут раскрыты все его тайны. Внутри храма образовались серьезные трещины, а здание находится под угрозой частичного обрушения.

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Тема:
Узнай Молдову! (352)

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Теги:
древность, церковь, Молдова, храм
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