Не останется ли Молдова в этом году без фруктов и хлеба - ответ агрария

Март в Молдове выдался крайне капризным на погоду, не приведет ли это к неурожаю - ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik выяснял у председателя одного из крупных фермерских хозяйств.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Молдавские сельхозпроизводители давно привыкли к сюрпризам природы. А после снежного 21 апреля 2017 года погодными аномалиями мало, кого удивишь.

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Март нынешнего года оказался также противоречивым в плане господствовавших метеоусловий. Сначала массивно пришло тепло, расцвели многие фруктовые деревья и заколосились зерновые, а затем нагрянули заморозки и установилась промозглая, почти февральская, погода.

Корреспондент Sputnik Молдова решил задаться вопросом: а не приведут ли такие "выходки" погоды к тому, что Молдова вновь останется без должного урожая фруктов и зерновых? Об этом рассказал аграрий с 45-летним стажем, председатель крупного фермерского хозяйства из села Карахасань (район Штефан-Водэ) Василий Кочу.

"По нашим наблюдениям проблем с урожаем быть не должно, заморозки были не сильными - от -1 до -3 градусов. Днем все же держалась плюсовая температура. Хотя не исключено, что до 20 процентов от ожидаемого урожая по абрикосам и персикам молдавские аграрии все же могут не добрать", - рассказал собеседник.

По его словам, все зависит от района, где фермер держит сад. Аграрий не исключил, что в ряде хозяйств, расположенных севернее Кишинева, могут быть потери от мартовских заморозков по плодовым, косточковым культурам. Однако беспокоиться надо не об урожае фруктов, который обещает быть нормальным, а о зерновых.

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"В целом, с озимыми и яровыми посевами зерновых ситуация обещает быть не очень хорошей. Дело в том, что зимой было очень мало запаса влаги в земле. В предыдущие годы перед посевом яровых влажность почвы измерялась 50-60 сантиметрами по глубине, в начале посевной в этом году земля пропиталась всего на 20 сантиметров", - рассказал Кочу.

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Дожди, прошедшие в марте, немного исправили ситуацию, но, как уверяет сельхозпроизводитель, если в республике сохранится теплая погода, установившаяся в Молдове на пасхальные праздники, а обильных осадков не будет, урожай пшеницы в этом году будет оставлять желать лучшего.

"Нынешнего запаса влаги в почве хватит всего на несколько дней, а дальше - как Бог распорядится. Дожди могут спасти ситуацию, если их не будет, то через две недели можно смело говорить о начале засушливого периода. Более того, озимые в этом году очень слабые", - поведал аграрий.

По словам сельхозпроизводителя, если сохранится засушливая погода, не исключено, что Молдова не сможет покрыть собственную нужду в зерновых, а пшеницу придется докупать из-за рубежа.

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