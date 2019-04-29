Клещи атакуют жителей Молдовы: как быть, если вас укусил паразит

С приходом тепла в лесах и парках республики гулять небезопасно - в любой момент человек может стать жертвой клещей, многие из которых переносят заразу.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Ежегодно в Кишиневе заражаются болезнью Лайма от 10 до 15 человек. Причина — укусы клещей. Об этом предупреждают медики.

Как рассказала корреспонденту Sputnik заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, около 60% клещей в Молдове являются носителями инфекции боррелиоза (болезнь Лайма).

Клинические проявления заражения могут начаться в течении трех недель с момента укуса. В Молдове можно встретить и энцефалитных клещей, которые, как известно, являются одними из самых опасных. Но в республике, к счастью, не было ни одного зарегистрированного случая заражения энцефалитом.

В пасхальную неделю многие жители нашей республики отправятся на шашлык в лесопарковые зоны. Однако "вооружиться" надо не только шампурами и рюкзаком, но и мерами предосторожности, чтобы вас не укусил клещ. Необходимо:

носить головной убор;

кофту или рубашку заправлять внутрь брюк;

носить одежду закрывающую большую часть тела;

после прогулки осмотреть себя на наличие клещей;

принять душ сразу же после прихода домой;

использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеке.

Когда клещ атакует

Первым делом нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Чем дольше паразит находится в теле, тем выше вероятность передачи болезней. В случае позднего обнаружения клеща (более 72 часов) следует пройти профилактику антибиотиком в ближайшие 3-5 дней.

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В случае появления раздражения на коже (мигрирующая эритема) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев), во избежание развития осложнений симптомов.

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