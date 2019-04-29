Возникновение благодатного огня - что о нем думают ученые

Ученые говорят о ряде методов добывания Благодатного огня в храмах, известных еще с глубокой древности, однако опровергнуть его чудесное возникновение не могут.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Сошествие Благодатного огня является ежегодным чудом для сотен тысяч христиан, люди с замиранием сердца всегда ждут этого сакрального момента.

Искреннее чувство веры в душах людей придает сошествию этого огня особый смысл, свидетельствует о торжестве добра над злом, святости над грехом, жизни над смертью.

Однако ненасильственные материалисты — ученые — вот уже не один десяток лет стараются объяснить это действо с научной точки зрения. Для них больше работает не формула чуда, а старое, как мир, убеждение, что из ничего нельзя получить что-то, в том числе и огонь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пасха 2019: когда в Молдову доставят Благодатный огонь

Специалисты утверждают, существует целый ряд методов, как химических, так и физических, применявшихся в храмах различных конфессий, которые обеспечивают процесс чудесного возгорания.

Самый простой метод, использовавшийся служителями культа в течение последних трехсот лет — смешивание концентрированной серной кислоты с порошком марганцовки. При тщательном смешивании получается что-то вроде кашицы, которую держат в стеклянном сосуде.

Часть этой кашицы деревянной, керамической или стеклянной палочкой наносится на любой из горячих объектов: это может быть лист бумаги, кусок ваты или натуральной ткани, тонкая лучина. При соприкосновении с ними объект немедленно воспламеняется.

Есть у химиков еще одна гипотеза сошествия Благодатного огня и того, почему он горит, но не обжигает в первые минуты после сошествия.

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Специалисты утверждают, что при смешивании борной кислоты с этиловым спиртом и каплей концентрированной серной кислоты получается горючая смесь, помещаемая под участок купола, невидимый человеческому глазу.

К сосуду, помещенному таким образом, подводится тонкая льняная нить, пропитанная горючим раствором, другой конец которой также невидим для паломников.

При поджигании нити, раствор под куполом вспыхивает в считанные секунды, а чудо того, что огонь не обжигает в первые минуты, химики объясняют тем, что горящий эфир борной кислоты, действительно, не обжигает, так как процесс сжигания этого химического элемента происходит на низкой температуре. Когда эфир борной кислоты выгорает, за ним горит этиловый спирт, который, естественно, уже начинает обжигать.

© Sputnik / Miroslav Rotari Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений

Конечно, можно рассматривать долго и другие методы возникновения огня, использование параболоидных оптических линз и пучка солнечных лучей, проходящего через них и воспламеняющего, к примеру, лист бумаги или хлопчатой ткани.

Однако в праздник Светлой Пасхи Христовой всем так хочется верить в чудо, в добро, поделиться светом своей души с близкими, протянуть руку помощи нуждающемуся, что рациональное отходит на второй план. Люди больше руководствуются душевными чувствами, светлой верой в Спасителя, в его торжество и Воскресение. И это — замечательно!

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