Несладкая жизнь - Молдова может остаться без меда

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Пришедшее тепло привело к печальным последствиям - по республике погибли более двух тысяч пчелиных семей. Как говорят пчеловоды, причиной такого массового мора самых трудолюбивых насекомых стали ядохимикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья.
Средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от 10 до 20 тысяч леев.
Согласно законодательству нашей республики, садоводы обязаны оповещать пчеловодов о проведении химической обработки деревьев, однако, как неоднократно заявляли в Агентстве продовольственной безопасности, эти легальне нормы систематически нарушаются каждый год.
Наибольший мор пчел отмечен в текущем году в Унгенском и Яловенском районах. А 2018-м году от ядохимикатов в республике погибло 15 тысяч пчелиных семей.
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