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Акция Тотальный диктант в Молдове.

Почти в 40 городах мира пройдет "Диктант Победы" - слова, опаленные войной

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В 39 городах мира, в 23 странах, на 45 площадках пройдет 7 мая историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В акции примут участие более 2 500 человек. Среди них – студенты и школьники, военнослужащие и ветераны, и все те, кто интересуется историей Второй мировой войны.

Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" проходит при организационной и информационной поддержке Россотрудничества.

Свои площадки для проведения "Диктанта Победы" предоставляют также российские центры науки и культуры. В акции участвует много партнеров, среди которых библиотеки, университеты, музеи, культурно-исторические комплексы, школы, вузы, общественные организации.

"Мы рады, что наши центры за рубежом не только сами активно включились в организацию проекта, но и смогли найти много партнеров, тем самым значительно увеличив географию и аудиторию проекта", - подчеркнула руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

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Площадки диктанта будут организованы в Молдове, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Узнать адрес площадки проведения "Диктанта Победы" участники могут, обратившись в представительства Россотрудничества в указанных странах. Адреса и контакты представительств можно найти на сайте Россотрудничества www.rs.gov.ru.

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Теги:
ВОВ, победа, диктант
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