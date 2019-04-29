Почти в 40 городах мира пройдет "Диктант Победы" - слова, опаленные войной

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В акции примут участие более 2 500 человек. Среди них – студенты и школьники, военнослужащие и ветераны, и все те, кто интересуется историей Второй мировой войны.
Всероссийская историческая акция "Диктант Победы" проходит при организационной и информационной поддержке Россотрудничества.
Свои площадки для проведения "Диктанта Победы" предоставляют также российские центры науки и культуры. В акции участвует много партнеров, среди которых библиотеки, университеты, музеи, культурно-исторические комплексы, школы, вузы, общественные организации.
"Мы рады, что наши центры за рубежом не только сами активно включились в организацию проекта, но и смогли найти много партнеров, тем самым значительно увеличив географию и аудиторию проекта", - подчеркнула руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
Площадки диктанта будут организованы в Молдове, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.
Узнать адрес площадки проведения "Диктанта Победы" участники могут, обратившись в представительства Россотрудничества в указанных странах. Адреса и контакты представительств можно найти на сайте Россотрудничества www.rs.gov.ru.
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