18:37 30 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
9 Мая в Приднестровье

В Приднестровье расширится число льготников

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0

Льгота распространяется на участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период ВОВ.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. С 1 мая в Приднестровье право на получение льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг, будут иметь также инвалиды Великой Отечественной войны, которые находятся на территории Приднестровья на основании регистрации по месту пребывания. Это стало возможным после вступления в силу поправок в Закон о социальной защите ветеранов войны.

Льгота, в частности, распространяется на участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ.

"Указанная льгота таким гражданам предоставляется на период действия регистрации по месту пребывания", - отмечается в поправке к закону.

Евдокия Данилевская
© Sputnik / Ирина Ляхова
Участница битвы за Сталинград: посиди со мной до вечера, и приходи - почаще

Ранее депутатский корпус принял изменения в соответствующий нормативный акт. В ходе обсуждений поправок говорилось о том, что с каждым днем все меньше становится ветеранов, участников боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, а также о необходимости восстановить социальную справедливость для них.

"Есть случаи, когда дети привозят своих родителей преклонного возраста, инвалидов войны или ставших ими впоследствии полученных в период Великой Отечественной травм, чтобы осуществлять должный уход. Эти люди не прописаны у нас, а находятся на территории Приднестровья по временной регистрации", - объяснял важность решения вопроса глава комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.

В Приднестровье проживает 11 инвалидов Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы по месту пребывания на различные сроки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Приднестровье планируют запустить новые гуманитарные проекты
Как Рыбница готовится к юбилею освобождения от нацистов
Он участвовал в антифашистском подполье в Молдавии - не стало легенды ВОВ
Теги:
Великая Отечественная война, ветераны, помощь, льгота, пособие, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Проводницы возле новых одноэтажных купейных вагонах дальнего следования на Рижском вокзале в Москве.
Представлен железнодорожный вагон будущего: в нем уютно, как дома - фото
Самый длинный прыжок с трамплина на грузовике
Самый длинный прыжок с трамплина на грузовике - невероятное видео
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться