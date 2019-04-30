В Приднестровье расширится число льготников

Льгота распространяется на участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период ВОВ.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. С 1 мая в Приднестровье право на получение льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг, будут иметь также инвалиды Великой Отечественной войны, которые находятся на территории Приднестровья на основании регистрации по месту пребывания. Это стало возможным после вступления в силу поправок в Закон о социальной защите ветеранов войны.

Льгота, в частности, распространяется на участников боевых действий в период Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ.

"Указанная льгота таким гражданам предоставляется на период действия регистрации по месту пребывания", - отмечается в поправке к закону.

Ранее депутатский корпус принял изменения в соответствующий нормативный акт. В ходе обсуждений поправок говорилось о том, что с каждым днем все меньше становится ветеранов, участников боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны, а также о необходимости восстановить социальную справедливость для них.

"Есть случаи, когда дети привозят своих родителей преклонного возраста, инвалидов войны или ставших ими впоследствии полученных в период Великой Отечественной травм, чтобы осуществлять должный уход. Эти люди не прописаны у нас, а находятся на территории Приднестровья по временной регистрации", - объяснял важность решения вопроса глава комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Сергей Чебан.

В Приднестровье проживает 11 инвалидов Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы по месту пребывания на различные сроки.

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