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График работы банков в пасхальные и майские праздники

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Лишь некоторые финансовые учреждения в Молдове приняли решение работать 30 апреля. Sputnik собрал данные работы всех банков страны в праздничный период.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Пятидневные выходные у бюджетников, с 27 апреля по 1 мая, не означают, что все банки в этот период закрыты. Некоторые финансовые учреждения будут работать.

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График работы Victoriabank на следующие дни:

  • 30 апреля рабочий день для всех подразделений банка, сокращенный на 1 час;
  • 8 мая рабочий день для всех подразделений банка, сокращенный на 1 час;
  • 10 мая рабочий день для всех подразделений банка, в обычном режиме;
  • 18 мая рабочий день для тех подразделений банка, для которых суббота - рабочий день, в обычном режиме.

Согласно сообщению банка, 30 апреля и 10 мая будет предоставляться полный спектр банковских продуктов и услуг, включая платежные поручения в другие банки Молдовы.

Banca Comercială Română

В этом финансовом учреждении 30 апреля будет сокращенный рабочий день – с 09.00 до 16.00. 

железная дорога
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Eximbank

В период праздников это финансовое учреждение работает по специальному графику – только 2, 3, 7 и 8 мая. С 13 мая Eximbank работает в обычном режиме.

Comerțbank не работает до 1 мая включительно.

MoldovaAgroindbank

30 апреля будут обслуживать клиентов 49 подразделений банка. Список филиалов, которые работают 1 мая, можно посмотреть здесь.

Moldindconbank

30 апреля и 10 мая 2019 подразделения банка будут работать на основе обычного графика.

Mobiasbancă

Во время Пасхальных праздников, 30 апреля и 10 мая отделения банка, работающие с понедельника по пятницу, не будут работать, а 13 апреля и 18 мая - объявлены рабочими днями, с сокращенным рабочим графиком на один час 13 апреля.

А отделения банка с рабочим графиком со вторника по субботу, включая Ипотечный Центр, 30 апреля, 10 мая и 11 мая не будут работать, а 13 мая и 20 мая - объявлены рабочими днями. 

Учебный класс
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FinComBank

Согласно постановления правительства № 1163 от 28.11.2018 года. "О переносе некоторых дней отдыха в 2019 году", объявлены выходными днями 30 апреля и 10 мая 2019 года, и рабочими - 13 апреля и 18 мая 2019 года.

Energbank

30 апреля, а также 1, 6, 9 и 10 мая кассы подразделений будут работать до 13.00. Полный список можно посмотреть здесь. Безналичные операции в молдавских леях и иностранной валюте не будут проводится.

ProCredit Bank

Объявлены выходными днями 30 апреля и 10 мая 2019 года, и рабочими - 13 апреля и 18 мая 2019 года. 30 апреля и 10 мая банк обеспечит только регистрацию на счета клиентов входящих платежей в молдавской валюте.

Банки России

Кроме того, в связи с праздниками 1, 2, 3, 9 и 10 мая будет приостановлена работа финансовых учреждений в Российской Федерации.

 

Календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Календарь 2019

 

 

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