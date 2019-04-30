График работы банков в пасхальные и майские праздники

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Пятидневные выходные у бюджетников, с 27 апреля по 1 мая, не означают, что все банки в этот период закрыты. Некоторые финансовые учреждения будут работать.
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График работы Victoriabank на следующие дни:
- 30 апреля рабочий день для всех подразделений банка, сокращенный на 1 час;
- 8 мая рабочий день для всех подразделений банка, сокращенный на 1 час;
- 10 мая рабочий день для всех подразделений банка, в обычном режиме;
- 18 мая рабочий день для тех подразделений банка, для которых суббота - рабочий день, в обычном режиме.
Согласно сообщению банка, 30 апреля и 10 мая будет предоставляться полный спектр банковских продуктов и услуг, включая платежные поручения в другие банки Молдовы.
Banca Comercială Română
В этом финансовом учреждении 30 апреля будет сокращенный рабочий день – с 09.00 до 16.00.
Eximbank
В период праздников это финансовое учреждение работает по специальному графику – только 2, 3, 7 и 8 мая. С 13 мая Eximbank работает в обычном режиме.
Comerțbank не работает до 1 мая включительно.
MoldovaAgroindbank
30 апреля будут обслуживать клиентов 49 подразделений банка. Список филиалов, которые работают 1 мая, можно посмотреть здесь.
Moldindconbank
30 апреля и 10 мая 2019 подразделения банка будут работать на основе обычного графика.
Mobiasbancă
Во время Пасхальных праздников, 30 апреля и 10 мая отделения банка, работающие с понедельника по пятницу, не будут работать, а 13 апреля и 18 мая - объявлены рабочими днями, с сокращенным рабочим графиком на один час 13 апреля.
А отделения банка с рабочим графиком со вторника по субботу, включая Ипотечный Центр, 30 апреля, 10 мая и 11 мая не будут работать, а 13 мая и 20 мая - объявлены рабочими днями.
FinComBank
Согласно постановления правительства № 1163 от 28.11.2018 года. "О переносе некоторых дней отдыха в 2019 году", объявлены выходными днями 30 апреля и 10 мая 2019 года, и рабочими - 13 апреля и 18 мая 2019 года.
Energbank
30 апреля, а также 1, 6, 9 и 10 мая кассы подразделений будут работать до 13.00. Полный список можно посмотреть здесь. Безналичные операции в молдавских леях и иностранной валюте не будут проводится.
ProCredit Bank
Объявлены выходными днями 30 апреля и 10 мая 2019 года, и рабочими - 13 апреля и 18 мая 2019 года. 30 апреля и 10 мая банк обеспечит только регистрацию на счета клиентов входящих платежей в молдавской валюте.
Банки России
Кроме того, в связи с праздниками 1, 2, 3, 9 и 10 мая будет приостановлена работа финансовых учреждений в Российской Федерации.
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