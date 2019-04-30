Выходного нет: Агентство публичных услуг работает 30 апреля

Во всех многофункциональных центрах и территориальных подразделениях во вторник доступны услуги по выдаче удостоверений личности и услуги по регистрации актов гражданского состояния.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Агентство публичных услуг работает во вторник, 30 апреля, которое решением правительства в этом году объявлено выходным днем для бюджетников.

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"Решение работать 30 апреля принято с целью обеспечить оптимальный процесс выдачи удостоверяющих личность документов в период пасхальных праздников. Граждане, находящиеся дома в эти дни, могут оформить необходимые документы", - говорится в сообщении ведомства.

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В Агентстве публичных услуг пояснили, что 30 апреля во всех многофункциональных центрах и территориальных подразделениях будут доступны услуги по выдаче удостоверений личности и услуги по регистрации актов гражданского состояния. Также работать будет и отдел квалификации водителей муниципия Кишинэу.

Выходными в Агентстве являются воскресенья. Кроме того, работать ведомство не будет 6, 9 и 10 мая. Последний день из этого списка отработают 20 мая.

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В ведомстве в то же время отметили, что в настоящее время регистрируется рост заявок на получение документов, поэтому принято решение расширить программу работы филиала, расположенного по улице Александру чел Бун, 56. Со 2 мая до 1 сентября график такой – с 7.00 до 17.00.

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