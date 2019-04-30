Огромные очереди выстроились в Молдове за билетами на "Мстителей"

Настоящее столпотворение у билетных касс и длинные очереди – желающих первыми увидеть финальную часть "Мстителей" в Молдове оказалось слишком много.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В день выхода в прокат в Молдове картины "Мстители. Финал" в кинотеатрах образовались огромные очереди. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети снимки.

Билеты на финальную часть "Мстителей" бронировали за несколько недель, как только они вышли в продажу.

Предзаказ в Молдове – большая редкость, обычно практически на все фильмы билеты можно приобрести даже за несколько минут до начала сеанса.

Финальная часть фильма "Мстители" от киностудий Marvel и Disney побила мировой рекорд по кассовым сборам уже на старте проката.

В первый уик-энд после премьеры новая серия супергеройского блокбастера собрала 1,2 миллиарда долларов. По прогнозам, в общем лента может заработать более 2,5 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд принадлежит другой части этой же франшизы, которая выходила прошлой весной, — "Мстители: война бесконечности": за первые выходные она собрала 640 миллионов долларов.

Новые "Мстители" вышли на мировые экраны 24 апреля. В США премьера состоялась 26 апреля, а в Молдове – 29 апреля.

В финальной серии супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. Главные роли в фильме сыграли Роберт Дауни — младший, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и другие голливудские актеры.

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