10:50 30 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Костюм Железного человека

Огромные очереди выстроились в Молдове за билетами на "Мстителей"

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
7001

Настоящее столпотворение у билетных касс и длинные очереди – желающих первыми увидеть финальную часть "Мстителей" в Молдове оказалось слишком много.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В день выхода в прокат в Молдове картины "Мстители. Финал" в кинотеатрах образовались огромные очереди. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети снимки.

Билеты на финальную часть "Мстителей" бронировали за несколько недель, как только они вышли в продажу.

Предзаказ в Молдове – большая редкость, обычно практически на все фильмы билеты можно приобрести даже за несколько минут до начала сеанса.

Финальная часть фильма "Мстители" от киностудий Marvel и Disney побила мировой рекорд по кассовым сборам уже на старте проката. 

CC0 / Pixabay
Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
28

В первый уик-энд после премьеры новая серия супергеройского блокбастера собрала 1,2 миллиарда долларов. По прогнозам, в общем лента может заработать более 2,5 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд принадлежит другой части этой же франшизы, которая выходила прошлой весной, — "Мстители: война бесконечности": за первые выходные она собрала 640 миллионов долларов.

Новые "Мстители" вышли на мировые экраны 24 апреля. В США премьера состоялась 26 апреля, а в Молдове – 29 апреля.

В финальной серии супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. Главные роли в фильме сыграли Роберт Дауни — младший, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и другие голливудские актеры.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Ремейк мультфильма "Король Лев": трейлер уже доступен
Чирков: меня тоже убили – слава богу, что только в кино
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Благодатный огонь в Кишиневе
Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи
Село, где молятся на языке Христа
Село, где молятся на языке Христа - это видео удивит многих
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться