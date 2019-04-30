На границах Молдовы оживленно: нарушения и отдых на каникулах

По сравнению со вторым днем Пасхи в прошлом году поток путешественников в 2019-м вырос.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. За минувшие сутки пограничники зарегистрировали более десятка нарушений, в том числе незаконное пересечение молдавско-украинской границы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в Молдове: какие проверки организовали пограничники

Также пограничники зафиксировали 12 нарушений приграничного режима, в том числе на КПП. Один из граждан пытался незаконно провезти через границу ценности.

Кроме того, выявлены четверо иностранцев, превысившие сроки пребывания в Молдове, а еще задержаны трое находившихся в розыске подозреваемых.

На КПП оживленно

Как сообщили в пресс-службе Погранполиции, границу за указанный период пересекли 47 тысяч 183 раза, более 24,6 тысячи человек, в том числе почти 20,4 тысячи граждан республики, выехали из Молдовы.

"По сравнению со вторым днем Пасхи в прошлом году поток путешественников вырос на 6,62%", - пояснили в ведомстве.

Самое большое количество людей зарегистрировано на КПП Леушены (8974) и в Международном аэропорту Кишинева (8617). Почти вдвое меньше людей воспользовались услугами КПП Скулень (4458) и Джурджулешты-Галац (3015). Еще на четырех пунктах пропуска количество путешественников составило от 2 до 2,6 тысячи человек.

В ведомстве уточнили, что все пункты пропуска работают в настоящее время в нормальном режиме.

Перед пасхальными праздниками было принято решение увеличить число персонала на всех КПП.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь 2019

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