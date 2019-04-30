"Диктант победы" напишут в трех городах Молдовы

Участники акции в течение 45 минут должны ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Кишиневе, Бельцах и Тирасполе 7 мая можно будет написать "Диктант победы". Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в представительстве Россотрудничества в Молдове.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почти в 40 городах мира пройдет "Диктант Победы"

Историческая акция "Диктант Победы" пройдет при поддержке Россотрудничества 7 мая более, чем в двух десятках стран мира, включая Молдову.

"Главная цель – привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет", - пояснили организаторы.

Участникам предложат за 45 минут ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе. Тест подготовили Российское историческое общество и Российский гуманитарный государственный университет.

"В Молдове проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет на нескольких площадках: в Российском центре науки и культуры в Кишиневе (ул. М. Еминеску, 2), в Тирасполе и Бельцах. К участию в акции приглашаются все, кому дорога память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах ", - уточнили в представительстве Россотрудничества в нашей стране.

Начало акции – в 13.00. Регистрация - с 12.00. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру 022 220170.

Диктанты будут организованы также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK