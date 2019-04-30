14:54 30 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Участники пишут диктант. Архивное фото

"Диктант победы" напишут в трех городах Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (20)
78 0 0

Участники акции в течение 45 минут должны ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В Кишиневе, Бельцах и Тирасполе 7 мая можно будет написать "Диктант победы". Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в представительстве Россотрудничества в Молдове. 

Акция Тотальный диктант в Молдове.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почти в 40 городах мира пройдет "Диктант Победы"

Историческая акция "Диктант Победы" пройдет при поддержке Россотрудничества 7 мая более, чем в двух десятках стран мира, включая Молдову.

"Главная цель – привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет", - пояснили организаторы.

Участникам предложат за 45 минут ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе. Тест подготовили Российское историческое общество и Российский гуманитарный государственный университет.

"В Молдове проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет на нескольких площадках: в Российском центре науки и культуры в Кишиневе (ул. М. Еминеску, 2), в Тирасполе и Бельцах. К участию в акции приглашаются все, кому дорога память о Великой Отечественной и Второй мировой войнах ", - уточнили в представительстве Россотрудничества в нашей стране. 

Начало акции – в 13.00. Регистрация - с 12.00. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру 022 220170.

Диктанты будут организованы также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (20)

По теме

В Молдове восстановят несколько крупных мемориалов ВОВ
Эхо войны: 35 героев ВОВ обрели последнее пристанище
"Диктант победы" проведут в 22 странах мира, в том числе в Молдове
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Благодатный огонь в Кишиневе
Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи
Село, где молятся на языке Христа
Село, где молятся на языке Христа - это видео удивит многих
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться