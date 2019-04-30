Водителям несдобровать: патрульные усиливают меры борьбы с пьянством

Нетрезвые водители часто провоцируют ДТП, только за сутки полицейские выявили почти два десятка сильно пьяных граждан, севших за руль.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Только в течение минувших суток в Молдове произошли 11 серьезных аварий, в результате чего погибли два человека, а еще 15 получили травмы. Причиной ДТП, как уточнили в Национальном инспекторате по патрулированию, в большинстве случаев становится то, что водители садятся за руль нетрезвыми или превышают скорость.

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Только за 24 часа патрульные выявили 18 шоферов, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а еще 106 водителей превысили скорость.

"В Национальном инспекторате по патрулированию приняли решение усилить контроль на национальных трассах, на улицах и в парках. К сожалению, желание некоторых водителей сесть за руль нетрезвыми или ехать с превышением скорости для них важнее жизни", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник.

Уточняется, что в ходе проверок у ряда водителей содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило от 0,85 до 1,31 промилле.

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