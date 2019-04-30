Будьте осторожны: эксперты назвали самую опасную улицу в Кишиневе

Только в 2018 году на этой улице произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, поэтому принято решение приспособить там пешеходные переходы для мам с колясками, пожилых людей и для людей с особыми потребностями.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Самая опасная для водителей и пешеходов улица в Кишиневе — это проспект Дачия, где за один только 2018 год было зарегистрировано 69 ДТП, в которых семь человек погибли и 83 получили тяжелые травмы.

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Для сокращения количества аварий в этой части города Автомобильный клуб Молдовы совместно с Программой развития ООН (ПРООН) реализует проект по адаптации пешеходных переходов к требованиям безопасности участников дорожного движения.

"Статистика показала, что проспект Дачия является самой опасной улицей в Кишиневе. При поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций и в партнерстве с Центром по правам людей с ограниченными возможностями (CDPD) мы запустили проект, с помощью которого собираемся реконструировать три перекрестка на проспекте Дачия между улицами Христо Ботева и проспектом Траян", - заявила Виржиния Мандалак, представитель Автомобильного клуба Молдовы, в радиостудии Sputnik Молдова.

Для обустройства трех пешеходных переходов будет выделено 10 тысяч евро, из которых 8 тысяч пожертвовано ПРООН, и 2 тысячи евро - несколькими неправительственными организациями.

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"Мы приспособим эти пешеходные переходы для мам с колясками, пожилых людей и для людей с особыми потребностями, потому что для них существующие перекрестки представляют опасность. Будем действовать в соответствии с рекомендациями экспертов, хотя конечно, собранная сумма слишком мала, чтобы провести крупные инфраструктурные изменения", - добавила Мандалак.

В прошлом году в столице Молдовы произошло 1289 аварий, в которых погибли 53 человека.

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