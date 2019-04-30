Работников реального сектора ждут невероятные перемены с 1 мая

Члены правительства утвердили важное изменение об оплате труда в реальном секторе: кого коснутся поправки.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. С 1 мая гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 165 леев и составит 2775 леев в месяц. Такой документ ранее утвердили в правительстве Молдовы.

"Согласно положениям закона об оплате труда, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе пересматривается ежегодно в соответствии с ростом цен и производительностью труда на национальном уровне", - пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду.

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В течение прошлого года цены увеличились на 3% по сравнению с 2017-м, а рост производительности труда равен 3,3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2019 году составляет 6,3%.

Так, работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 16,42 лея в час. До вступления в силу соответствующих поправок "минималка" составляла 15,44 лея в час (или 2610 леев в месяц).

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Поправки касаются сотрудников хозрасчетных предприятий, организаций, учреждений, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

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