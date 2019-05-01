Каким будет Первомай в Кишиневе: пройдут марш и массовый митинг

Массовое шествие в честь Международного дня солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая, пройдет в среду в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Марш солидарности и социальной справедливости и митинг пройдут в среду в молдавской столице. Акцию организовала Партия социалистов.

Представители политформирования и его сторонники направятся от кишиневского цирка к Национальному театру оперы и балета им. Марии Биешу. В сквере театра, примерно в 11.00, состоится митинг.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы отметит Первомай на местном уровне: пройдут конференции, семинары и другие мероприятия. Как заявил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Петру Кирияк, масштабную акцию организация проведет в июне, когда будет отмечаться День профсоюзного работника.

История празднования 1 Мая началась в США. 1 мая 1886 года в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

Спустя несколько лет на Парижском конгрессе второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими было решено ежегодных проводить 1 мая рабочие демонстрации.

После Октябрьской революции праздник стал официальным в России, а затем и во всем СССР. В его честь на Ходынском поле в Москве состоялся первый первомайский парад Красной Армии, в котором участвовало около 30 тысяч человек. Военные парады в рамках празднования 1 мая стали традиционными и проводились ежегодно.

После распада СССР, во многих бывших республиках 1-2 мая — выходные до сих пор, только праздник имеет уже другое название и смысл. Например, в Казахстане это Праздник единства народов, в России и Таджикистане — праздник Весны и Труда, в Беларуси, Китае, Киргизии — День труда.

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