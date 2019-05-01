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Участники первомайской демонстрации от партии Социалистов в Кишиневе

Президент Молдовы принял участие в праздновании Первомая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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ПСРМ, которую ранее возглавлял Додон, проводит первомайские шествия и митинги семь лет подряд.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. К празднованию Первомая присоединился президент Молдовы Игорь Додон, он возглавил колонну демонстрантов, а затем принял участие в митинге, который организовала Партия социалистов.

Участники первомайской демонстрации от партии Социалистов в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первомайское шествие стартовало в Кишиневе

Додон отметил, что в республике наблюдается очень большой социальный разрыв среди населения.

"У нас практически нет среднего класса. За последние 10 лет проевропейской власти практически исчез средний уровень, который должен быть в каждом развитом государстве, – сказал президент.

Говоря о внешнеполитической повестке дня, Додон отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнером Молдовы. Он поприветствовал представителей "Единой России" и "Справедливой России",  принявших участие в первомайском шествии в Кишиневе. 

Президент также добавил, что Молдова должна дружить со всеми странами, исходя из своих национальных интересов.

"Только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа, и нас будут уважать и на Западе, и на Востоке. Наш народ этого достоин, и я уверен, что мы этого добьемся", – подчеркнул он. 

ПСРМ, которую ранее возглавлял Додон, проводит первомайские шествия и митинги с 2012 года.

История празднования 1 Мая началась в США. 1 мая 1886 года в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

Спустя несколько лет на Парижском конгрессе второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими было решено ежегодных проводить 1 мая рабочие демонстрации.

После Октябрьской революции праздник стал официальным в России, а затем и во всем СССР. В его честь на Ходынском поле в Москве состоялся первый первомайский парад Красной Армии, в котором участвовало около 30 тысяч человек. Военные парады в рамках празднования 1 мая стали традиционными и проводились ежегодно.
После распада СССР, во многих бывших республиках 1-2 мая — выходные до сих пор, только праздник имеет уже другое название и смысл. Например, в Казахстане это Праздник единства народов, в России и Таджикистане — праздник Весны и Труда, в Беларуси, Китае, Киргизии — День труда.

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