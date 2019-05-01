Итоги Первомая: что пообещали социалисты на митинге

Массовое шествие и митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая, прошел в среду в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Создание новых рабочих мест, возвращение соотечественников домой, обеспечение достойными зарплатами и пенсиями, социальное равенство и справедливость, об этом говорили организаторы масштабного первомайского митинга в Кишиневе - члены Партии социалистов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы принял участие в праздновании Первомая

Праздничные мероприятия по случаю 1 Мая проводятся в столице Молдовы с 2012 года, по инициативе тогдашнего председателя формирования, а ныне президента страны Игоря Додона.

По данным пресс-службы ПСРМ, в акции приняли участие десятки тысяч жителей республики.

Участники марша несли государственные и партийные флаги, транспаранты. К шествию присоединился президент республики. Также в марше приняли участие депутаты Госдумы России - представители партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

После праздничного шествия прошел митинг, на котором была принята резолюция.

Социалисты отметили, что на протяжении 8 лет борются за социальные, политические и экономические права граждан.

"ПСРМ инициировала тысячи акций протеста, в том числе общенациональные марши, митинги, одиночные пикеты, флешмобы. Наши представители отстаивали социальные права граждан страны с трибуны парламента страны, в парламентских комиссиях, в муниципальном совете Кишинёва и других местных органах власти, в судебных инстанциях", - отмечается в документе.

Социалисты высказались за дальнейшую поддержку президента страны, а также заверили своих избирателей, что продолжат поступательно реализовывать намеченные планы.

"Доверие народа страны к Партии социалистов продемонстрировали последние парламентские выборы. В отсутствие административного ресурса ПСРМ победила на выборах, получив наибольшее число голосов среди всех других партий. Мы убеждены в необходимости создания прочной и работоспособной коалиции, а также стабильного правительства в целях реализации нашей социально-экономической программы. А это значит: доступное и качественное образование и здравоохранение, привлечение иностранных инвестиций с Востока и Запада, создание новых рабочих мест, возвращение наших соотечественников домой, достойные зарплаты и пенсии", - говорится в резолюции.

Социалисты подчеркнули, что любое принятие антиолигархических законов возможно только в рамках стабильной правящей коалиции.

"В противном случае нашу страну ждут новый хаос и обнищание. В то же время, мы считаем, что никакая коалиция не может быть создана ценой отказа от основополагающих принципов Партии социалистов и от предвыборной программы, за которую отдали свои голоса 440 тысяч избирателей ПСРМ. В том случае, если справедливые требования Партии социалистов не будут приняты, мы считаем единственным выходом из сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы", - заверили члены ПСРМ.

Выступая на митинге, Додон обратил внимание на феномен массового оттока граждан из страны.

"В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах. Я уверен, что мы этого добьемся. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это – задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача, в качестве президента, – сказал Додон.

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