В каких секторах Кишинева отключат электроэнергию в четверг

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в среду из-за проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

© Sputnik / Виталий Аньков Эксперт: в Молдове могут увеличить тариф на электричество

Ботаника:

- бул. Дачия 49/1 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Н. Титулеску 32, Н. Зелинский 38/4, 40/2, 42, 9999, Трандафирилор 20, 31/1, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2, 43/1, 999 - в период с 13:30 - 17:30.

Рышкановка:

- ул. Н. Димо 12, 12V - в период с 10:00 - 12:00.

Буюканы:

- ул. И. Крянгэ 39, 39/3, 999, П. Чайковский 22, В. Белинский 59 - в период с 09:00 - 17:00.

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Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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