Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Генеральной прокуратуре страны.
"Заявление подано на прошлой неделе на имя генпрокурора Эдуарда Харунжена", - сказал собеседник.
Виорел Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года.
Высший совет прокуроров проголосовал за его кандидатуру 22 апреля, а генпрокурор 26 апреля подписал указ о назначении Мораря на пятилетний срок.
До этого, с 12 июля 2013 года, Морарь был прокурором, начальником отдела уголовных расследований центральных органов МВД и Таможенной службы при Генпрокуратуре.
Чем занимается Антикоррупционная прокуратура
Согласно закону о прокуратуре, Антикоррупционная прокуратура специализируется на борьбе с коррупционными преступлениями, актами, смежными с актами коррупции и обладает следующими специфическими полномочиями:
- осуществляет согласно уголовно-процессуальному законодательству уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции;
- руководит уголовным преследованием по делам, находящимся в производстве Национального центра по борьбе с коррупцией;
- представляет обвинение в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций по соответствующим делам.
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