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Дорожный знак

В примэрии рассказали, сколько парковочных мест будет на Радуницу у кладбищ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Местная администрация определила пять точек, где можно оставить частный транспорт, отправляясь на кладбище "Святого Лазаря" 5 и 6 мая.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Полторы тысячи парковочных мест недалеко от кладбища "Святого Лазаря" будут оборудованы для частного транспорта на Радуницу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе примэрии Кишинева.

Это связано с тем, что 5 и 6 мая запрещено движение частного транспорта по улице Дойна на участке между улицей Соколень и центральным входом на кладбище "Святого Лазаря".

Список адресов для парковки автомобилей:

  • ул. Кукорилор, 41 – есть 300 парковочных мест;
  • ул. Кукорилор, 58 – будут 200 парковочных мест;
  • ул. Дойна, 201 – организуют 450 парковочных мест;
  • ул. Соколень, 31 – будут 500 парковочных мест;
  • ул. Соколень, 41 – примерно 50 парковочных мест.

Дополнительные маршруты общественного транспорта

Согласно распоряжению и.о. примара Руслана Кодряну, 5 и 6 мая пассажиры смогут бесплатно ездить автобусами №27, "С" и "D".

Маршрут автобусов "С" будет следующим: с ул. В.Александри по ул. Александру чел Бун, А.Пушкина, Иерусалимской, бульвару Г.Виеру, бульвару Ренаштерий, ул. Поштей, Путней, В.Бадиу и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Планируется, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут ездить десять единиц транспорта. 

Автомобили на кладбище Святого Лазаря
© Sputnik / Nicu Goncear
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Маршрут автобусов "D": с бульвара Ренаштерий (от цирка) по ул. Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень до улицы Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Примэрия запланировала, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут следовать 25 единиц транспорта.

Маршрут автобуса №27 будет следующим: с бульвара Ренаштерий по ул. Т.Владимиреску, Киевской, Московскому проспекту, ул. Студенческой, Соколень и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). По этому маршруту также пустят десять автобусов.

Что касается троллейбусов, то количество единиц электротранспорта, которые следуют по маршрутам №24 и №25, будет зависеть от пассажиропотока в поминальные дни.

Управление полиции Кишинева в Радуницу будет обеспечивать общественный порядок вокруг кладбища "Святого Лазаря" и Армянского кладбища.

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Теги:
Кишинев, парковка, кладбище
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