Сядет каждый - что планируют сделать власти Кишинева

Сотни скамеек по всему городу намерена установить столичная администрация до конца текущего года.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Молдавская столица весной, летом и осенью располагает к прогулкам. Листва спасает от зноя, а тот, кто устал, может присесть отдохнуть на лавочке где-нибудь в сквере. Однако в выходные дни случается так, что на всех "сидячих мест" может не хватить.

Однако эта проблема, по заверению местных властей Кишинева, будет решена. В молдавской столице до конца 2019 года планируется установить 700 новых скамеек, на что из муниципального бюджета выделено 2 миллиона 500 тысяч леев.

Новые скамейки, часть из которых уже установили в городских дворах, будут значительно удобнее тех, что поставили более 15 лет назад. Они значительно шире своих "предшественниц", у них есть удобная спинка и подлокотники, из-за чего человек, решивший отдохнуть на улице, будет чувствовать себя максимально комфортно.

Кстати, городские власти решили не отставать от веяний нашего технологического века и в скором времени планируют порадовать горожан, установив новые скамьи, отпечатанные на 3D принтере. Появятся они будут на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах.

Ансамбль, кроме мест для сидения, будет включать также и клумбы, в которые планируется посадить туи. Новаторская технология позволяет сделать скамьи невероятно прочными и в то же время изящными. Выбор такого материала, как бетон, продиктован практической необходимостью – столичные скамейки часто страдают от вандалов.

Вандалы распоясались - психолог о том, почему хулиганы громят Кишинев>>>

Планируют столичные власти благоустроить и кишиневские дворы, установив в некоторых из них детские и спортивные площадки, решив проблему с внешним освещением и дорожным покрытием перед подъездами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK