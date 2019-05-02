Почему в Молдове гибнут пчелы: несладкие подробности медового бизнеса

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Каждую весну молдавские пчеловоды теряют от 30 до 40 процентов рабочих пчел. Как объясняют в Ассоциации пчеловодов Молдовы, это связано с тем, что в период массового цветения медоносных растений аграрии обрабатывают поля инсектицидами и пестицидами, что ведет к гибели полезных насекомых.

Как рассказал Sputnik член Ассоциации пчеловодов Штефан Кондратюк, молдавское законодательство запрещает использование химических препаратов в указанный период, за исключением определенных случаев. В таких ситуациях пчеловодов нужно оповещать об опрыскивании для того, чтобы они эвакуировали ульи, или временно закрыли насекомых.

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"На протяжении многих лет мы пытаемся влиять на процесс, но законодательная процедура очень сложная в той части, которая касается возмещения ущерба пчеловодам. Поэтому аграрии чувствуют себя безнаказанными", - заявил Кондратюк.

Специалист рассказал, что за последние годы около 10 пчеловодов подали в суд на сельхозпроизводителей, из-за действий которых массово гибли эти полезные насекомые.

Однако, по словам Кондратюка, тех, кто не решился отстаивать свои интересы в суде из-за усложненных бюрократических процедур, гораздо больше.

Особенно это касается процесса констатации потерь. Например, если работник Национального агентства продовольственной безопасности допустит ошибку в заполнении документа, у пчеловода нет шанса выиграть в суде, пояснил член профильной ассоциации. Кроме того, пчел, которые погибли из-за химикатов, надо отправлять в лабораторию.

"Ни одна из лабораторий не может сделать полный анализ и доказать, что пчелы погибли из-за воздействия химических препаратов. Могут, но частично. Более того, согласно законодательству, анализ надо сделать в течение 48 часов, чего не делает никто", - пояснил специалист.

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Пчела на цветке © Sputnik / Лев Устинов

Соты © Sputnik / Evghenii Panasenco

Пасека © Sputnik / Sergiu Praporșcic

Пчелы © Sputnik / Evghenii Panasenco

Пасека © Sputnik / Sergiu Praporșcic

Мед © Sputnik / Евгений Панасенко

Мед © Sputnik / Евгений Панасенко 1 / 7 © Sputnik / Лев Устинов Пчела на цветке

По словам Кондратюка, подобный анализ за границей может стоить от 500 до 1500 евро. По этой и другим причинам пчеловоды предлагают законодательно упростить процедуру констатации потерь. Кроме того, они считают, что необходимо создать единую платформу для всех сельхозпроизводителей, применяющих препараты для борьбы с вредителями, в которую в обязательном порядке своевременно будут вноситься данные об использовании химикатов.

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