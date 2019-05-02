17:56 02 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.93
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск
Пчелы на сотах

Почему в Молдове гибнут пчелы: несладкие подробности медового бизнеса

© Sputnik / Игорь Агеенко
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0

Молдавские пчеловоды годами пытаются доказать, что несут потери, но из-за бюрократических процедур это сделать крайне сложно.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Каждую весну молдавские пчеловоды теряют от 30 до 40 процентов рабочих пчел. Как объясняют в Ассоциации пчеловодов Молдовы, это связано с тем, что в период массового цветения медоносных растений аграрии обрабатывают поля инсектицидами и пестицидами, что ведет к гибели полезных насекомых.

Как рассказал Sputnik член Ассоциации пчеловодов Штефан Кондратюк, молдавское законодательство запрещает использование химических препаратов в указанный период, за исключением определенных случаев. В таких ситуациях пчеловодов нужно оповещать об опрыскивании для того, чтобы они эвакуировали ульи, или временно закрыли насекомых.

Какой мед в Молдове вкуснее>>>

"На протяжении многих лет мы пытаемся влиять на процесс, но законодательная процедура очень сложная в той части, которая касается возмещения ущерба пчеловодам. Поэтому аграрии чувствуют себя безнаказанными", - заявил Кондратюк.

Специалист рассказал, что за последние годы около 10 пчеловодов подали в суд на сельхозпроизводителей, из-за действий которых массово гибли эти полезные насекомые.

Пчеловоды
© Sputnik /
Пчеловоды Молдовы: меда все меньше, проблем все больше

Однако, по словам Кондратюка, тех, кто не решился отстаивать свои интересы в суде из-за усложненных бюрократических процедур, гораздо больше.

Особенно это касается процесса констатации потерь. Например, если работник Национального агентства продовольственной безопасности допустит ошибку в заполнении документа, у пчеловода нет шанса выиграть в суде, пояснил член профильной ассоциации. Кроме того, пчел, которые погибли из-за химикатов, надо отправлять в лабораторию.

"Ни одна из лабораторий не может сделать полный анализ и доказать, что пчелы погибли из-за воздействия химических препаратов. Могут, но частично. Более того, согласно законодательству, анализ надо сделать в течение 48 часов, чего не делает никто", - пояснил специалист.

Сладкое лакомство: как приднестровский мед покоряет сердца европейцев>>>

  • Пчела на цветке
    Пчела на цветке
    © Sputnik / Лев Устинов
  • Соты
    Соты
    © Sputnik / Evghenii Panasenco
  • Пасека
    Пасека
    © Sputnik / Sergiu Praporșcic
  • Пчелы
    Пчелы
    © Sputnik / Evghenii Panasenco
  • Пасека
    Пасека
    © Sputnik / Sergiu Praporșcic
  • Мед
    Мед
    © Sputnik / Евгений Панасенко
  • Мед
    Мед
    © Sputnik / Евгений Панасенко
1 / 7
© Sputnik / Лев Устинов
Пчела на цветке

По словам Кондратюка, подобный анализ за границей может стоить от 500 до 1500 евро. По этой и другим причинам пчеловоды предлагают законодательно упростить процедуру констатации потерь. Кроме того, они считают, что необходимо создать единую платформу для всех сельхозпроизводителей, применяющих препараты для борьбы с вредителями, в которую в обязательном порядке своевременно будут вноситься данные об использовании химикатов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как открыть нашему меду путь "из молдаван в европейцы"
Ставка на мед: как в Молдове будут развивать пчеловодство
Теги:
Молдова, мед
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото
Как Месси осуществил мечту мальчика-инвалида из Казахстана - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться