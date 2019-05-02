"Бессмертный полк" в Кишиневе: как принять участие в акции

Акция "Бессмертный полк", праздничный концерт на центральной площади Кишинева и салют: как отпразднует Молдова 74 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что для жителей республики День Победы - это особый праздник, и рассказал о плане праздничных мероприятий, намеченных на 9 Мая.

"Этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. 9 Мая, в 09.30, собираемся у Арки Победы, чтобы единой колонной с портретами наших героев пройти маршем к мемориалу воинской славы "Вечность", - отметил Додон.

По словам главы республики, вечером, начиная с 19.00, на площади Великого национального собрания в Кишиневе пройдет грандиозный концерт. В нем примут участие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project, которые вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальным гостем концерта станет звезда российской эстрады Валерия.

"Праздник завершится красочным салютом. Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся!", - заключил президент.

Ранее глава республики заявил, что 9 Мая всегда будет в Молдове праздником Победы. "Никто не сможет отменить эту дату", – подчеркнул Додон.

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