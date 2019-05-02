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Торнадо

Обрушатся ли торнадо на Молдову: прогнозы климатолога с фото и видео

© Photo : Sergei Egorchenko/YouTube
Общество
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Ужасающий смерч, который пронесся над городом Дражна в румынском уезде Кэлэрашь, напугал и жителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Торнадо больше не являются экзотическим феноменом в нашем регионе.

Придется привыкнуть к мысли, что смерч - это сравнительно редкое, но обычное метеорологическое явление уже и для Румынии, считает профессор Лучиан Сфыкэ, специалист по климатологии Ясского университета имени Александру Иоана Куза.

Внушительный смерч, который образовался 30 апреля над городом Дражна в уезде Кэлэрашь, перевернул автобус и нанес значительные повреждения городской инфраструктуре.

Смерчи становятся обычным явлением

Число торнадо увеличивается, судя по наблюдениям минувших десятилетий, растет и интенсивность смерчей. Возможно, это связано с изменениями климата, считает специалист. Климатолог также отметил, что пресса часто не замечает этих явлений, и торнадо 30 апреля стал новостью дня лишь потому, что образовался на густонаселенной территории и вблизи от оживленных транспортных трасс.

"Если бы торнадо образовался на 25 километров юго-западнее, на пустошах Бэрэгана, в газетах появились бы только короткие заметки типа "несколько крыш сорвало сильным ветром".

Торнадо в апреле - это нормально

Лучиан Сфыкэ также опроверг предположение, что этот погодный феномен является чем-то необычным для апреля.

"Напротив, сейчас наиболее благоприятное время для образования торнадо. Это явление вызвано главным образом резким вертикальным контрастом температур в тропосфере. Апрель или май - это месяцы, когда пахотная земля не покрыта растительностью, что облегчает образование смерча", - объясняет климатолог.

Появление смерчей невозможно предсказать

По словам экспертов, образование торнадо невозможно предсказать даже за несколько часов до появления этого устрашающего природного феномена.

"Мы можем только констатировать, что для возникновения смерча сложились благоприятные условия. Торнадо невозможно предсказать даже за несколько часов", — говорит ясский эксперт.

Однако, по словам климатолога, можно определить места потенциального образования смерча при определенных метеорологических условиях.

"Такие изменения в атмосфере необходимо контролировать, чтобы вовремя предупреждать население о возможности возникновения торнадо. Однако для этого потребуется самое совершенное метеорологическое оборудование", — пояснил Лучиан Сфыцэ.

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