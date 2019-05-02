17:56 02 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.93
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск
Акция Тотальный диктант в Молдове

Давыдов: написать "Диктант Победы" в Молдове может каждый желающий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
7010

Руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Михаил Давыдов рассказал в рамках пресс-конференции о международной акции, которая в этом году пройдет сразу в трех городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Все желающие смогут принять участие в Молдове в международной акции "Диктант Победы", которая впервые пройдет в нашей стране. Об этом в рамках пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов. 

Организаторами "Диктанта Победы" выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, объединение "Волонтеры Победы", "Россотрудничество". Написать диктант желающие смогут 7 мая в трех городах республики.

"Акция, посвященная историческим событиям Великой Отечественной войны, пройдет в более чем 20 странах мира. В Молдове будут открыты три площадки. Первая - в Кишиневе, которая будет действовать в Российском центре науки и культуры, в Приднестровском государственном университете диктант смогут написать тираспольчане, будет организована площадка в Бельцах", - рассказал Давыдов.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Диктант победы" проведут в 22 странах мира, в том числе в Молдове

По его словам, главной целью акции является привлечение внимания общества, особенно молодого поколения, к истории Великой Отечественной войны, подвигам и героизму, проявленному советскими людьми в те переломные для всего мира годы.

Регистрация для написания диктанта начнется во всех трех городах республики в 12.00 часов, а сам текст участники начнут писать в 13.00 по кишиневскому времени.

"Кому не удастся попасть в установленные места в очное время, смогут написать диктант онлайн по интернету. Начало онлайн-тестирования - в 14.00", - сообщил руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове.

Быть грамотным – модно: Молдова приняла участие в акции "Тотальный диктант">>>

Участникам предложат за 45 минут ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе. Тест подготовили Российское историческое общество и Российский гуманитарный государственный университет.

"Правде об истории Великой Отечественной войны в Российской Федерации уделяется большое внимание на уровне госорганов, общественных организаций, политических партий. Позволю себе процитировать президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что "память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущее времена", - подчеркнул Давыдов. 

По его словам, организаторы не вводят возрастных ограничений для участников диктанта. В акции смогут принять участие и школьники, и студенты, и люди среднего поколения, и ветераны.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте диктантпобеды.рф. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру (022) 220170.

Диктанты будут организованы также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Где в Молдове можно будет принять участие в "Тотальном диктанте"
В Молдове успешно прошел ежегодный "Тотальный диктант"
Теги:
Россотрудничество в Молдове, Михаил Давыдов, акция, победа, диктант
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото
Как Месси осуществил мечту мальчика-инвалида из Казахстана - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться