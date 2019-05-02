Давыдов: написать "Диктант Победы" в Молдове может каждый желающий

Руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Михаил Давыдов рассказал в рамках пресс-конференции о международной акции, которая в этом году пройдет сразу в трех городах Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Все желающие смогут принять участие в Молдове в международной акции "Диктант Победы", которая впервые пройдет в нашей стране. Об этом в рамках пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов.

Организаторами "Диктанта Победы" выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, объединение "Волонтеры Победы", "Россотрудничество". Написать диктант желающие смогут 7 мая в трех городах республики.

"Акция, посвященная историческим событиям Великой Отечественной войны, пройдет в более чем 20 странах мира. В Молдове будут открыты три площадки. Первая - в Кишиневе, которая будет действовать в Российском центре науки и культуры, в Приднестровском государственном университете диктант смогут написать тираспольчане, будет организована площадка в Бельцах", - рассказал Давыдов.

По его словам, главной целью акции является привлечение внимания общества, особенно молодого поколения, к истории Великой Отечественной войны, подвигам и героизму, проявленному советскими людьми в те переломные для всего мира годы.

Регистрация для написания диктанта начнется во всех трех городах республики в 12.00 часов, а сам текст участники начнут писать в 13.00 по кишиневскому времени.

"Кому не удастся попасть в установленные места в очное время, смогут написать диктант онлайн по интернету. Начало онлайн-тестирования - в 14.00", - сообщил руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове.

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Участникам предложат за 45 минут ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе. Тест подготовили Российское историческое общество и Российский гуманитарный государственный университет.

"Правде об истории Великой Отечественной войны в Российской Федерации уделяется большое внимание на уровне госорганов, общественных организаций, политических партий. Позволю себе процитировать президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что "память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущее времена", - подчеркнул Давыдов.

По его словам, организаторы не вводят возрастных ограничений для участников диктанта. В акции смогут принять участие и школьники, и студенты, и люди среднего поколения, и ветераны.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте диктантпобеды.рф. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру (022) 220170.

Диктанты будут организованы также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

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