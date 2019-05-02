В Молдове будет введен новый тип водительских удостоверений

До 1 января 2020 года в республике начнут выдавать водительские права нового образца, из документа будут исключены некоторые данные.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. В министерстве внутренних дел Молдовы намерены ввести до 2020 года образец водительских удостоверений нового поколения, пишет sputnik.md. Внешне документ не будет отличаться от ныне действующего - это будет пластиковая карта с лазерной гравировкой формата ID-1.

Однако из нового образца изымут данные о группе крови владельца и добавят пункты 13 и 14, куда представители уполномоченных государственных органов будут вносить заметки.

© Sputnik / Miroslav Rotari С 15 апреля в Молдове изменились правила оплаты штрафов

На общественное обсуждение был представлен проект МВД, согласно которому Агентство государственных услуг будет постепенно обеспечивать выдачу водительских удостоверений нового образца.

"Решение вступит в силу с момента создания необходимых условий для выдачи водительских прав нового типа, но не позже 1 января 2020 года", - отмечается в проекте.

Внедрение положений проекта не потребует расходов из бюджета Молдовы или за счет государственных структур. Авторы проекта не уточняют, насколько такая мера отразится на цене оформления новых документов автоводителями.

В сети возмущены мягким наказанием для автоледи, презирающей ПДД>>>

Проект был разработан в МВД Молдовы в соответствии с директивой Европарламента от 20 декабря 2006 года, касающейся процедуры выдачи водительских прав в ЕС.

В документе говорится о внедрении удостоверений для водителей нового образца на территории ЕС для обеспечения большей свободы передвижения в пределах союза, сокращения риска ДТП и исключения коррупционной составляющей при оформлении документов.

Где можно поменять документы

Водительское удостоверение теперь можно заменить или восстановить сразу в нескольких офисах Агентства госуслуг в столице: в многофункциональных центрах Кишинев-2, Кишинев-3 и Кишинев-4, а также в Отделах регистрации транспорта и квалификации водителей №10 и №11.

Ранее в столице это можно было сделать только в головном офисе Агентства госуслуг на улице Пушкина, 42, а также в офисе на улице Салкымилор, 28.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK