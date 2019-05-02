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Пьянство за рулем

Прегрешение и наказание: попался пьяным за рулем - ступай подсобить в морге

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Молдавские власти пошли на крайние меры: теперь водителям-нарушителям придется пройти целую программу по перевоспитанию, за которую им еще и придется заплатить.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В Молдове дан старт программе по перевоспитанию водителей, которые попались на пьянстве за рулем. Об этом сообщил в четверг действующий премьер страны Павел Филип.

"Программа длится три месяца, за это время водители, задержанные в состоянии алкогольного опьянения, будут посещать морг, а также больницы, чтобы помогать жертвам ДТП. Кроме того, такие водители пройдут курс о рисках употребления спиртного", - написал Филип в Facebook.

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По его словам, программа обойдется водителю-нарушителю в четыре тысячи леев. Все эти меры, как отметил премьер, вписываются в пакет антиалкогольных законов, который правительство приняло в конце 2018 года.

"Уверен, что благодаря этим действиям нам удастся остановить употребление спиртного за рулем и обеспечить большую безопасность на дорогах страны", - отметил Филип.

Наказание за езду в пьяном виде

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За вождение в состоянии алкогольного опьянения существует два вида наказания – административное и уголовное. Если содержание алкоголя в литре выдыхаемого воздуха до 0,3 промилле, и от 0,3 до 0,5 в крови, то это влечет административную ответственность, все что больше – уголовную.

Согласно принятым в 2018 году изменениям в местное законодательство, сотрудники Нацинспектората по патрулированию имеют право изымать водительское удостоверение у пьяного водителя до проведения судебных слушаний по конкретному эпизоду. Граждане, удостоверение которых признали недействительным по решению суда, могут рассчитывать на получение нового документа только спустя четыре года с момента вынесения окончательного вердикта инстанции.

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Кроме того, им придется повторно сдать экзамен на получение прав: теорию и практику. Однако для этого нужно пройти антиалкогольную пробационную программу, которая предусматривает 20 часов лекций. А сам курс обойдется в четыре тысячи леев.

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