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Программа Prima Casa: кому в Молдове обещают компенсации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Доступное жилье в Молдове: власти республики решили помочь желающим приобрести квартиру по программе льготного ипотечного кредитования Prima Casa.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Минфин предложил к публичному обсуждению законопроект, который устанавливает методику определения компенсаций из государственного бюджета для некоторых категорий граждан.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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На данный момент местное законодательство предусматривает, что соискатель жилья по госпрограмме Prima Casa ("Первый дом") должен оплатить минимум 10% от его стоимости, а максимальный срок кредита при этом составляет 25 лет. Для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на работников частного сектора, предлагается частичная компенсация этих расходов (до 50%) из государственного бюджета республики.

Регламент, который предложило к рассмотрению министерство финансов, устанавливает формулу подсчета компенсации, исходя из максимальной стоимости жилья в размере 600 тысяч леев и постепенной компенсации до 50% от базовой суммы ипотечного кредита, но не более, чем 10, а в некоторых случаях 15% от зарплаты заявителя.

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"Если заявитель вписывается в категорию работников частного сектора и у него есть дети, размер общей компенсации не может превышать 100% от стоимости ипотечного кредита, которая не включает комиссии, проценты по кредиту и другие банковские платежи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Заявление на предоставление компенсаций можно будет подать в электронном порядке на веб-странице государственной программы Prima Casa.

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Разработчики законопроекта отмечают, что данные меры могут способствовать снижению таких негативных феноменов, как массовая миграция и выдача зарплаты в конверте.

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Что такое Prima Casa?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casa разработана в помощь молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться программой были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья, в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. 

До настоящего времени программой воспользовалось 2100 молодых людей и семей, которые получили кредиты на покупку жилья на сумму более миллиарда леев.

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