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Автомобильная пробка

Нет пробкам: график доставки товаров в магазины Кишинева могут изменить

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Чтобы дополнительно не создавать загруженность на улицах молдавской столицы в часы пик, могут изменить время доставки товара в магазины.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Для ритейлеров и дистрибьютеров в Кишиневе могут ввести ряд ограничений, касающихся доставки продукции в торговые точки. Соответствующие изменения обсуждались в ходе заседания, прошедшего в местной администрации. 

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Вопрос о пересмотре некоторых положений контрактов между поставщиками и магазинами встал после того, как в примэрию поступили многочисленные жалобы горожан, недовольных тем, что доставляющие в торговые точки продукцию автомобили делают это в часы пик, когда люди идут на работу. Таким образом, припаркованные у магазинов транспортные средства дистрибьютеров создают пробки.

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Исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну в связи с этим попросил пересмотреть график доставок.

"Давайте попробуем сделать это в определенных зонах, посмотрим, как развивается ситуация. Что-то можно легко изменить, например, чтобы автомобили дистрибьютеров стояли на определенном расстоянии от магазина, а не у самого порога", - пояснил Кодряну. 

В свою очередь, руководитель генерального управления торговли столичной примэрии Марчел Замбицкий обратил внимание, что торговая сеть в городе расширяется, поэтому следует пересмотреть некоторые существующие сейчас "правила игры".

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"Таким образом, местная администрация введет в муниципии ряд ограничений для ритейлеров и дистрибьютеров, которые предварительно с ними обсудят. Данные меры призваны перенаправить трафик в Кишиневе", - уточнили в пресс-службе примэрии.

Кроме того, предполагается, что представители Национального инспектората по патрулированию будут своевременно предоставлять экономическим агентам данные о наиболее загруженных автомобилями участках в городе.

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