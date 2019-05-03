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Radar

Водителям на заметку: где в пятницу установлены RADAR-ы

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Превышение скорости - одно из самых частых нарушений, которые совершают водители.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. На девяти трассах Молдовы в пятницу дежурят экипажи патрульных, которые замерят скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, RADAR-ы 3 мая установлены на трассах:

  • M 5: Бельцы - Кишинев - Тирасполь, 194 – 224 км;
  • R 1: Кишинев - Унгены, 9 – 33 км и 40 – 70 км;
  • R 2: Кишинев - Бендеры, 22 – 36 км;
  • R 3: Кишинев - Хынчешты - Чимишлия, 3 – 25 км и 44 – 65 км;
  • R 6: Кишинев - Оргеев, 23 – 88 км;
  • R 20: Оргеев - Резина, 21 – 48 км;
  • R 25: Буковэц - Нисопрены, 17 – 43 км;
  • R 30: Новые Анены - Каушаны - Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
  • R 34: Хынчешты - Леова - Кагул, 25 – 65 км.

Согласно данным полиции, превышение скорости - одно из самых частых нарушений, которые совершают водители.

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