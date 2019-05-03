На границах оживленно: граждане Молдовы возвращаются домой к Радунице

За несколько дней поток путешественников, пересекших границу Молдовы, вырос почти на 10 тысяч.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. За минувшие сутки пограничники зарегистрировали почти два десятка нарушений. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

В том числе пограничники зафиксировали четыре нарушения приграничного режима. Пятеро граждан пытались незаконно провезти через границу ценности.

Кроме того, выявлены двое иностранцев, превысившие сроки пребывания в Молдове, а еще задержан находившийся в розыске подозреваемый.

На КПП оживленно

Как сообщили в пресс-службе Погранполиции, границу за указанный период пересекли 59 тысяч 307 раз, почти 29,8 тысячи человек въехали в Молдову.

"По сравнению тем же днем перед Радуницей в прошлом году поток путешественников вырос на 6,4%", - пояснили в ведомстве.

© Sputnik / Miroslav Rotari В примэрии рассказали, сколько парковочных мест будет на Радуницу у кладбищ

Самое большое количество людей зарегистрировано на КПП Леушены (11029), в Международном аэропорту Кишинева (8184) и на КПП в Атаках (7573).

Чуть меньше людей воспользовались услугами КПП Скулень (5780) и Джурджулешты-Галац (4144). Еще на четырех пунктах пропуска количество путешественников составило от 2,2 до 3 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, что все пункты пропуска работают в настоящее время в нормальном режиме.

Перед пасхальными праздниками было принято решение увеличить число персонала на всех КПП.

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