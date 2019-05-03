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Аэропорт

Рейсы из Кишинева в Италию могут задержать или аннулировать

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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О возможном изменении в графике полетов сообщил авиаперевозчик, объясняя это забастовкой в Италии.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Компания Air Moldova предупредила о возможном изменении в графике полетов, осуществляемых 3 мая. 

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"Компания Air Moldova обращает внимание всех путешественников на возможное нарушение графика полетов в пятницу, 3 мая, в связи с забастовкой, объявленной сотрудниками итальянских аэропортов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Согласно распространенным профсоюзами данным, забастовка пройдет с 12.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 17.00 по кишиневскому времени).

"В связи с этим будут зарегистрированы задержки, а, возможно, даже отмены рейсов. Air Moldova заранее приносит извинения за возможные неудобства, которые могут появиться по причине забастовки в Италии", - добавили в авиакомпании.

Какие рейсы под угрозой

В пятницу из Кишинева в Италию запланированы шесть рейсов различных авиакомпаний. Первый (WizzAir) – в Болонью – вылетел в 9.55 и должен приземлиться в 12.20. В 13.10 запланирован совместный рейс Air Moldova и Air Italy в Рим. В 15.35 назначен вылет в Венецию, выполняемый авиакомпанией WizzAir. В 18.10 в Милан должен вылететь рейс Air Moldova и Air Italy. В 19.00 в Верону запланирован рейс авиакомпании Fly One, а в 21.40 по графику в Болонью должен вылететь рейс Air Moldova и Air Italy. 

Самолет авиакомпании BlueBird Airways. Архивное фото
© Photo: Facebook / BlueBird Airways
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Прибыть из разных городов Италии в молдавскую столицу 3 мая должны четыре рейса. Первый в 15.05 – из Болоньи (WizzAir), затем в 19.00 из Рима (Air Moldova, Air Italy), в 21.00 из Венеции (WizzAir), а в 23.20 из Милана (Air Moldova, Air Italy).

Пока ни о каких изменениях на информационном табло Международного аэропорта Кишинева не сообщается.

Ранее министерство иностранных дел России также предупреждало о возможном изменении или отмене рейсов авиакомпаний Air Italy и Alitalia 3 мая из-за забастовок.

"В Италии на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний "Air Italy" и "Alitalia"; отмена и изменения в расписании рейсов", - сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

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Теги:
Забастовка, рейс, Молдова, Италия
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