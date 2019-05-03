У Антикоррупционной прокуратуры Молдовы появился новый руководитель

Исполнять обязанности главного прокурора по борьбе с коррупцией Бецишор будет до тех пор, пока на основе конкурса не изберут главу Антикоррупционной прокуратуры.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы будет Адриана Бецишор. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен, заявили в пятницу корреспонденту Sputnik в Генпрокуратуре страны.

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Возглавивший в конце апреля 2016 года Антикоррупционную прокуратуру Виорел Морарь ранее подал заявление об отставке.

"Указом генпрокурора Эдуарда Харунжена до выбора на основе конкурса руководителя Антикоррупционной прокуратуры исполнять эти обязанности будет зампрокурора Адриана Бецишор", - сказал собеседник.

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Адриана Бецишор является прокурором Антикоррупционной прокуратуры с 14 июня 2011 года, а с 22 декабря 2017 занимает пост замглавы этой структуры. Она представляла сторону обвинения во многих громких делах, которые расследовали в Молдове.

Чем занимается Антикоррупционная прокуратура

По закону государственная структура специализируется на борьбе с коррупционными преступлениями, актами, смежными с коррупцией и обладает следующими специфическими полномочиями:

осуществляет согласно уголовно-процессуальному законодательству уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции;

руководит уголовным преследованием по делам, находящимся в производстве Национального центра по борьбе с коррупцией;

представляет обвинение в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций по соответствующим делам.

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Действующее законодательство предусматривает, что главный прокурор освобождается от должности, в том числе на основании подачи заявления об отставке.

Утверждается отставка приказом Генерального прокурора.

Процедура назначения

На должность главного прокурора в специализированных прокуратурах может претендовать прокурор, который:

имеет не менее чем пятилетний стаж работы в должности прокурора;

в процессе оценки деятельности получил определение "хорошо", "очень хорошо" или "отлично".

Срок полномочий главного прокурора прокуратуры – пять лет.

Пребывание в занимаемой должности не может превышать двух сроков подряд. По истечении срока полномочий предлагается назначение без конкурса на одну из вакантных должностей прокурора, исключая должность главного прокурора.

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