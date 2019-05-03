12:16 03 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Адриана Бецишор

У Антикоррупционной прокуратуры Молдовы появился новый руководитель

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0

Исполнять обязанности главного прокурора по борьбе с коррупцией Бецишор будет до тех пор, пока на основе конкурса не изберут главу Антикоррупционной прокуратуры.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы будет Адриана Бецишор. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен, заявили в пятницу корреспонденту Sputnik в Генпрокуратуре страны.

Как в Молдове боролись с коррупцией в 2018 году>>>

Возглавивший в конце апреля 2016 года Антикоррупционную прокуратуру Виорел Морарь ранее подал заявление об отставке.

"Указом генпрокурора Эдуарда Харунжена до выбора на основе конкурса руководителя Антикоррупционной прокуратуры исполнять эти обязанности будет зампрокурора Адриана Бецишор", - сказал собеседник. 

Молоток судьи
© Sputnik / Владимир Федоренко
Мужу певицы Ауры и его сообщнику вынесли приговор

Адриана Бецишор является прокурором Антикоррупционной прокуратуры с 14 июня 2011 года, а с 22 декабря 2017 занимает пост замглавы этой структуры. Она представляла сторону обвинения во многих громких делах, которые расследовали в Молдове.

Чем занимается Антикоррупционная прокуратура

По закону государственная структура специализируется на борьбе с коррупционными преступлениями, актами, смежными с коррупцией и обладает следующими специфическими полномочиями:

  • осуществляет согласно уголовно-процессуальному законодательству уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции;
  • руководит уголовным преследованием по делам, находящимся в производстве Национального центра по борьбе с коррупцией;
  • представляет обвинение в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций по соответствующим делам.

Освобождение от должности
Экс-премьер Молдовы Владимир Филат
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филат после переноса судебных слушаний рассказал о своем желании

Действующее законодательство предусматривает, что главный прокурор освобождается от должности, в том числе на основании подачи заявления об отставке.

Утверждается отставка приказом Генерального прокурора.

Процедура назначения

На должность главного прокурора в специализированных прокуратурах может претендовать прокурор, который:

  • имеет не менее чем пятилетний стаж работы в должности прокурора;
  • в процессе оценки деятельности получил определение "хорошо", "очень хорошо" или "отлично". 
  • Срок полномочий главного прокурора прокуратуры – пять лет.

Пребывание в занимаемой должности не может превышать двух сроков подряд. По истечении срока полномочий предлагается назначение без конкурса на одну из вакантных должностей прокурора, исключая должность главного прокурора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Коррупция с размахом: что ждет задержанного сотрудника МВД
Парламент решил судьбу антикоррупционного центра Молдовы
Теги:
назначение, кандидатура
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Где делают селфи москвичи и гости города - фото
Путешествие по затонувшему кораблю завораживает всех, кто смотрит это видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться