Ночь музеев 2019: в Кишиневе изменят движение транспорта

Запрет на парковки и перенаправление общественного транспорта по другим улицам – такие меры примут в столице 18 мая.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората полиции будут 18 мая обеспечивать общественный порядок, движение транспорта остановят и запретят парковку автомобилей на улице 31 августа 1989. Соответствующее распоряжение подписал и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну в связи с проведением в столице "Ночи музеев".

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдавские сказки во плоти - куда отправиться туристам

Поскольку во дворах Национального музея искусств и Национального музея истории (оба расположены на улице 31 августа 1989) будет организована специальная программа, то с 17.00 до полуночи введут соответствующие ограничения на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

В распоряжении сказано, что общественный транспорт, автобусы и троллейбусы, перенаправят на улицу Букурешть.

Самые дорогие достопримечательности мира - фото>>>

День музеев празднуют в мире ежегодно с 1977 года по инициативе министерства культуры Франции и Международного музееведческого сообщества. В этот день проходит акция "Ночь музеев", к ней уже присоединилось более 50 стран мира.

Молдова проводит эту акцию уже 15-й год подряд, с 2014 года при поддержке министерства образования, культуры и исследований. Ежегодно в республике растет и количество посетителей музеев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK