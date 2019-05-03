Штраф или тюрьма: дело о нападении на депутата ушло в суд

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела, открытого по факту хулиганства, на гражданского активиста Павла Григорчука, который 21 марта напал на депутата парламента Сергея Сырбу.
"Павел Григорчук рискует получить штраф или до пяти лет тюрьмы за хулиганство, неоднократно совершаемое им и прежде. В прокуратуре завершили расследование и направили дело в суд", - сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.
Григорчук был арестован сразу же после инцидента, который произошел в день первого заседания парламента. Активист, по информации прокуроров, оскорблял Сырбу, хватал его за одежду и ударил в лицо. Свидетелями произошедшего стали коллеги парламентария.
После инцидента Сырбу госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он пробыл несколько дней.
Григорчук прокомментировал инцидент в социальных сетях. По его словам, между ним и депутатом произошла "небольшая словесная перепалка". Активист заявил, что Сырбу оскорбил его "публично в присутствии людей, которые находились на террасе у кафе".
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В прокуратуре отметили, что Григорчук неоднократно был уличен в хулиганстве. Весной 2015 года ему выписали штраф за избиение и оскорбления гражданина Германии.
Еще один обвинительный приговор Григорчуку вынесли за участие в сентябре 2016 года в беспорядках в здании Генеральной прокуратуры. По этому делу он получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.
За хулиганские действия и нападение на депутата Григорчуку грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
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