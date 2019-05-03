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Судебное заседание. Архивное фото

Штраф или тюрьма: дело о нападении на депутата ушло в суд

© Sputnik /
Общество
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За оскорбление народного избранника гражданский активист может попасть в тюрьму на длительный срок.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела, открытого по факту хулиганства, на гражданского активиста Павла Григорчука, который 21 марта напал на депутата парламента Сергея Сырбу. 

Сергей Сырбу
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"Павел Григорчук рискует получить штраф или до пяти лет тюрьмы за хулиганство, неоднократно совершаемое им и прежде. В прокуратуре завершили расследование и направили дело в суд", - сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.

Григорчук был арестован сразу же после инцидента, который произошел в день первого заседания парламента. Активист, по информации прокуроров, оскорблял Сырбу, хватал его за одежду и ударил в лицо. Свидетелями произошедшего стали коллеги парламентария.

После инцидента Сырбу госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он пробыл несколько дней.

Григорчук прокомментировал инцидент в социальных сетях. По его словам, между ним и депутатом произошла "небольшая словесная перепалка".  Активист заявил, что Сырбу оскорбил его "публично в присутствии людей, которые находились на террасе у кафе". 

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В прокуратуре отметили, что Григорчук неоднократно был уличен в хулиганстве. Весной 2015 года ему выписали штраф за избиение и оскорбления гражданина Германии.

Еще один обвинительный приговор Григорчуку вынесли за участие в сентябре 2016 года в беспорядках в здании Генеральной прокуратуры. По этому делу он получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

За хулиганские действия и нападение на депутата Григорчуку грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги:
избиение, Драка, депутат
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