Последствия праздников - почему на Пасху в Молдове так часто вызывали "скорую"

За минувшие выходные и праздники сирена машин скорой медпомощи звучала по Молдове чаще обычного.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Обычно в праздники ничто не предвещает беды, люди встречаются с родными и близкими, собираются за столом, беседуют, ну и, как водится, едят и выпивают. Однако если одни знают меру в возлияниях и пиршествах, другие пускаются во все тяжкие и в результате - некоторым требуется медицинская помощь.

В период пасхальных праздников, а также на Первомай машины "скорой" выезжали на вызовы гораздо чаще. Частыми поводами обращения людей к врачу стало злоупотребление спиртными напитками и жирными блюдами, в ряде случаев было зафиксировано отравление алкоголем, а в некоторых случаях в результате чревоугодия у людей обострялись хронические заболевания.

Доктора рекомендуют в период после пасхальных праздников не злоупотреблять жирными и острыми блюдами. Особенно это касается тех, кто держал пост. Специалисты также рекомендуют исключить из праздничного меню колбасные изделия и вместо этого выбрать салаты, особенно овощные. Готовить блюда эксперты советуют, главным образом, путем запекания и варки.

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Другим поводом для вызова бригады скорой медпомощи стали десятки ДТП, произошедших в республике на праздники. С 28 по 30 апреля в Молдове произошло 26 аварий на трассе, в результате которых с различными травмами были госпитализированы 35 человек.

В целом же машины "скорой" за минувшие праздники выезжали на вызов 7523 раза, а это - на 15 процентов больше по сравнению с предыдущими днями Страстной недели.

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