15:45 03 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Молдавские леи

Штрафы, которые в Молдове начали выписывать с 3 мая: кто должен платить

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0

Денежные санкции ждут тех, кто "забыл" подать декларацию о доходах за прошлый год.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Граждане Молдовы, которые вовремя не подали в Налоговую службу декларацию о доходах за 2018 год, с 3 мая заплатят штраф от 200 до 1000 леев и пеню за каждый день просрочки. Пеню считают, учитывая сумму задолженности государству.

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сюрпризы от Налоговой службы: что ждет жителей Молдовы

Согласно действующему законодательству, налогоплательщики, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны были подать декларацию (форма CET15/CET18) до 2 мая включительно.

Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, где обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.

Если налогоплательщик не рассчитывается с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, ему грозит штраф.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове вступили в силу новые штрафы: кто попадает под наказание
Водителей ждут суровые штрафы: предупреждение для каждого
Осторожно, штрафы: парковаться на тротуарах теперь станет дороже
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Где делают селфи москвичи и гости города - фото
Испуганные сосиски, видео
Этим сосискам пришлось испытать настоящий ад - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться