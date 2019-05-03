Штрафы, которые в Молдове начали выписывать с 3 мая: кто должен платить

Денежные санкции ждут тех, кто "забыл" подать декларацию о доходах за прошлый год.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Граждане Молдовы, которые вовремя не подали в Налоговую службу декларацию о доходах за 2018 год, с 3 мая заплатят штраф от 200 до 1000 леев и пеню за каждый день просрочки. Пеню считают, учитывая сумму задолженности государству.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сюрпризы от Налоговой службы: что ждет жителей Молдовы

Согласно действующему законодательству, налогоплательщики, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны были подать декларацию (форма CET15/CET18) до 2 мая включительно.

Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, где обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.

Если налогоплательщик не рассчитывается с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, ему грозит штраф.

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