Необратимые изменения произойдут с кладбищем Дойна в Кишиневе

На территории Молдовы находится самое больше в Европе кладбище. Ежегодно его площадь только увеличивается. Кишиневские власти рассказали, какие меры необходимо предпринять, чтобы приостановить расширение кладбища.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В 1998 году кладбище Святого Лазаря в столице занимало площадь 38 гектаров, а до 2017 года его территория увеличилась еще на 37 гектаров (!). Если этот процесс продолжится, то тогда кладбище ежегодно может расширятся на два гектара, заявила в эфире Sputnik директор комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан.

© Sputnik / Александр Кряжев Решит ли крематорий проблему бесконечного расширения кладбищ Кишинева

По ее словам, строительство крематория в Кишиневе решит проблему расширения кладбищ, в том числе и Святого Лазаря ("Дойна") – самого большого некрополя в Европе.

"Остается пепел, он помещается в урну, которая находится какое-то время в хранилище или захоранивается. В то же время услуги по кремации немного дешевле, чем обычная процедура похорон", - отметила Боцан.

Собеседница отметила, что в Молдове должен быть свой крематорий. Как пояснила эксперт, ежегодно руководимое ею ведомство получает все больше заявок на кремацию умерших. На данный момент жители страны обращаются к услугам по кремации в Одессе (Украина) или Бухаресте (Румыния).

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"Эти услуги очень дорогостоящие, а если в Молдове будет построен крематорий, то затраты на кремацию, которые несут родственники умерших, будут значительно ниже", - добавила она.

© Sputnik / Osmatesco Директор комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан

К слову, только на территории Кишинева находится 11 кладбищ, которые занимают площадь в 137 гектаров, то есть 2% от всех зеленых зон муниципия. А недавно новый способ погребения усопших предложил применить сенатор США, там тело человека можно легально превратить в удобрение для цветов и деревьев.

С полной версией интервью с Людмилой Боцан можно ознакомиться здесь.

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