В Комрате открыт памятник ликвидаторам-чернобыльцам - фото и видео

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В Комрате в пятницуоткрыт памятник чернобыльцам - участникам ликвидации последствий взрыва ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции.
Инициатором создания мемориала стала общественная организация "Чернобыльцы Гагаузии".
В церемонии открытия памятника приняли участие "ликвидаторы" из всех населенных пунктов автономии, военнослужащие расквартированной в Комрате войсковой части, представители местных властей. Во время мемориального марша собравшихся сопровождал духовой оркестр башкана Гагаузии, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.
В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более трех тысяч уроженцев Молдавии, в том числе более ста жителей Гагаузской автономии. Из них осталось в живых к сегодняшнему дню немногим более 1130 человек.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK