В Комрате открыт памятник ликвидаторам-чернобыльцам - фото и видео

В работах по устранению последствий ядерной катастрофы участвовали более ста уроженцев Гагаузии.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В Комрате в пятницуоткрыт памятник чернобыльцам - участникам ликвидации последствий взрыва ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

Инициатором создания мемориала стала общественная организация "Чернобыльцы Гагаузии".

В церемонии открытия памятника приняли участие "ликвидаторы" из всех населенных пунктов автономии, военнослужащие расквартированной в Комрате войсковой части, представители местных властей. Во время мемориального марша собравшихся сопровождал духовой оркестр башкана Гагаузии, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более трех тысяч уроженцев Молдавии, в том числе более ста жителей Гагаузской автономии. Из них осталось в живых к сегодняшнему дню немногим более 1130 человек.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

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