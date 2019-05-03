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Офицер Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД Молдовы.

"Антикоррупционные" шары на трассах: зачем их раздают водителям в Молдове

© Photo: Facebook / Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI
Общество
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На дорогах Молдовы проводится кампания, в ходе которой водителям напоминают о недопустимости "откупа" при нарушении ПДД.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Не берут, но намекают: примерно так сегодня отзываются автолюбители о некоторых стражах порядка на дороге, говоря об извечной проблеме — поборах на дорогах. Конечно, многие водители признают, что в результате кампании по борьбе с внутренней коррупцией в рядах МВД "поползновений" стало значительно меньше. Но, все же, они есть — утверждают люди за рулем.

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По словам как новичков, так и опытных автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения, у любого из них в случае намека на взятку есть два выхода: либо настоять на составлении протокола и в течение 72 часов заплатить 50 процентов от суммы штрафа, либо "договориться" с инспектором и без составления санкционного документа "позолотить ручку" наличными в меньшей сумме, чем половина штрафа.

Однако Служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД Молдовы совместно с Национальным инспекторатом патрулирования проводят среди автолюбителей кампанию, целью которой является повышение осведомленности об угрозах коррупции на трассе.

Патрульные полицейские детально рассказывают водителям о негативном влиянии взяточничества на дорогах, о повышенных рисках ДТП, которые создаются лихачами, любящими "откупиться" за нарушение правил дорожного движения. 

А сотрудницы подразделения МВД по борьбе с коррупцией раздают шоферам белые воздушные шары, на которых указан номер, по которому можно обратиться в случае, если вам намекнули на необходимость дачи взятки. 

Целью кампании, как утверждают в правоохранительных органах, является продвижение политики неподкупности. В то же время, заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару сообщил корреспонденту Sputnik Молдова о классических, более простых, но надежных методах исключения "двусмысленных ситуаций". 

"Сегодня в Молдове борются с коррупцией на дорогах, и есть позитивные результаты этого процесса. Однако мы знаем, что когда нет прецедента, никто взятку не потребует. Не нужно соблазнять полицейских - намекать на взятку, когда водитель нарушил правила дорожного движения", - отметил собеседник. 

По словам эксперта, самый надежный способ никогда не столкнуться с необходимостью дачи взятки на трассе - идеально знать все положения ПДД и стараться вообще их не нарушать. 

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"Многие ошибочно думают, что однажды выучив правила, далее можно ездить, не повторяя их никогда. Но все - от водителя мопеда до дальнобойщика - должны постоянно иметь под рукой брошюру с положениями ПДД и не стесняться повторять их", - резюмировал Кожокару.

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Теги:
Молдова, МВД, кампания, коррупция, водители, трасса
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