Молдова: туберкулез идет на спад, лидер прежний, но и проблемы - те же

В Молдове более 100 000 человек больны туберкулезом, и каждый год выявляется более трех тысяч новых случаев и рецидивов этого опасного заболевания.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Тараклийский район на протяжении последних 15 лет удерживает статус территории с самой низкой заболеваемостью туберкулезом в стране, сообщает региональный портал tuk.md.

Тем не менее, с начала года там выявлено десять подтвержденных случаев туберкулеза. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год, когда в районе было выявлено, в общей сложности, 13 случаев заболевания, из которых девять новых и четыре рецидива.

© Sputnik / Evghenii Panasenco В Молдове все меньше врачей, лечащих туберкулез

С 2014 года в в Тараклийском районе нет врача-фтизиатра. Занимающий эту должность специалист является координатором по всем вопросам, касающимся туберкулеза, в его отсутствии эта работа в районе не ведётся, отмечают в местном Центре общественного здоровья.

Власти Молдовы отмечают тенденцию к снижению заболеваемости туберкулезом в стране. Новые случаи и рецидивы в 2018 году составили 3014 случаев на 100 тысяч человек. Учитывая, что население страны, по данным Всемирного банка, оценивается в 3,55 млн человек, это означает, что в Молдове больны туберкулезом более 100 тысяч человек.

Цифры указывают на снижение заболеваемости на 10,1% по сравнению с 2017 годом. Общая заболеваемость туберкулезом у детей в 2018 году уменьшилась на 25,5% по сравнению с 2017 годом, и составила 122 случая на 100 тысяч населения.

Одной из проблем эффективного контроля туберкулеза является его сочетание с ВИЧ-инфекцией. Смертность от туберкулеза в 2018 году составила 295 случаев на 100 000 населения по сравнению с 320 случаями в 2017 году.

Вместе с тем, к настоящему моменту на всю страну остался всего 91 фтизиолог. В районах Резина, Тараклия, Бричень, Кагул, Дрокия, Флорешть, Унгень, Теленешть и Сорока не осталось ни одного фтизиолога.

Молдова входит в число 18 стран европейского региона, основной целью которых является контроль за распространением болезни, а также находится в списке 28 государств мира с высокими показателями случаев туберкулеза.

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