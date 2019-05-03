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Супермаркет.

Страшная опасность в супермаркетах Молдовы: что угрожает покупателям - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Идя за покупками, всегда надо быть начеку - беда подстерегает там, где человек ее даже не ждет.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В суете городской жизни немногие успевают в будние дни зайти на рынок, выбрать себе продукты, как говорится, прямо от производителя - крестьянина. Многие горожане забегают в супермаркеты, чтобы в сжатые временные сроки купить и мясо, и овощи, и консервы, и зелень.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / SpencerWing
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С одной стороны это - весьма комфортно, ведь цены в крупных торговых сетях мало отличаются от базарных. С другой - для каждого покупателя, решившего сэкономить время, есть реальные риски.

Чтобы выяснить, с какой опасностью ежедневно сталкиваются тысячи людей, сотрудники Национального центра по защите прав потребителей отправились по крупным магазинам Кишинева. 

Так, в результате проверок, удалось установить - большинство пластиковых корзин и металлических тележек, в которых носят и возят покупки, являются настоящими рассадниками инфекции и жилищем для опасных бактерий, которое они "облюбовали" не один год назад. 

Наибольшую угрозу, по мнению сотрудников ведомства, представляют именно корзины - грязь настолько сильно въелась в пластик, что это видно невооруженным глазом. Дезинфекция инвентаря, скорее всего, вообще не проводилась, хотя его должны обрабатывать антибактериальным раствором, как минимум, два раза в неделю.

Сейчас выявленными фактами антисанитарии в магазинах займутся сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности и специалисты Нацагентства общественного здоровья.

Если будет установлено, что в торговых сетях систематически нарушаются санитарные нормы, владельцам супермаркетов грозят крупные штрафы. 

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Между тем, как удалось установить группе ученых из США, торговые корзины по числу содержащихся в пластике бактерий грязнее, чем общественные туалеты. В результате исследования в одном из американских супермаркетов ученые выяснили, что на половине торговых корзин была найдена бактерия "E-coli" - крайне опасная для человеческого организма.

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Теги:
опасность, бактерии, инфекции, покупатели, супермаркеты
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