Пролететь половину Земного шара и попасть в Молдову: что думают о нас американцы

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik, Елена Комолова. Кишинев – хоть и маленький город, а все-таки необъятный: кого в нем только не встретишь! В столице Молдовы живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Прогуливаясь по кишиневским улочкам, паркам, магазинам то и дело слышишь иностранный говор – арабский, турецкий, немецкий, итальянский, французский, английский...

© Sputnik / Мирослав Ротарь Топ-5 стран, откуда в Молдову приезжают иностранцы

Иностранцы в Молдове – это не только студенты, которые выбирают наши ВУЗы из-за их ценовой привлекательности, но и простые туристы. А узнать гостя легко – по незамысловатому стилю одежды, громкой манере общения и смеху. Хочешь не хочешь, а все равно иностранцы несколько выделяются. Вот так прогуливаясь по центру Кишинева среди цветущих каштанов я услышала в очередной раз оживленный разговор на английском языке. Впереди меня шли три девушки. Они довольно громко что-то обсуждали и смеялись. Не вслушивалась особо в их диалог, мне захотелось узнать, как они оказались здесь, у нас в Кишиневе. Выяснилось, что подруги приехали в Молдову из США как туристки. При чем две из этой троицы уже посещали нашу страну также в туристических целях.

"Мы были в Молдове полтора года назад, а сейчас - вместе с подругой детства. За неделю уже успели многое, в том числе посетили Криковские подвалы. Это удивительная винодельня. Конечно, пробовали вино. Оно великолепно", - сказала одна из них.

Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира>>>

Вернулись в Молдову, да еще и с третьей подругой? Я не верила своим ушам. Узнав, что я работаю в агентстве Sputnik, мои собеседницы не то, чтобы сильно удивились, но все-таки из их уст прозвучало коронное американское "вау", и беседа продолжилась в том же темпе и с тем же настроением.

"До того, как приехать в Молдову, я немного слышала о ней. К примеру, что это бедная страна в Европе. Но приехав сюда, я увидела, что здесь есть что-то больше денег. Эта страна со своими традициями. Молдова богата в своем гостеприимстве и тепле. Для меня это великолепный опыт", - рассказала туристка, которая посещает Молдову не в первый раз.

Она поделилась своими впечатлениями о Кишиневе.

"Это очень красивый город. Недавно узнала, что столица Молдовы расположена на семи холмах. У вас много крутых ресторанов. Парки очень хороши. На днях у нас был пикник на берегу Днестра, и мы отлично отдохнули. Казалось, будто ты в деревне, но мы находились в городе", - добавила девушка.

Ее подруга детства, рассказывая о своих первых впечатления, отметила, что в Молдове ее поразили очень милые люди.

"А еще мне нравится еда и просто осмотр достопримечательностей. За эти несколько дней мы многое успели, и это было действительно весело. Посетили несколько маленьких сел и просто пообщались с людьми. Были на пикнике на берегу Днестра, осмотрели памятники архитектуры по всему городу", - сказала она.

Еще одна американка отметила, что до ее первого визита в Молдову сведений о нашей стране у нее также было не много.

"Знала, что вы производите много вина, а также, что Молдова расположена между Румынией и Украиной. Потом я стала узнавать больше о вашей стране. Посетив Молдову, я поняла, что здесь трудолюбивые и гостеприимные люди, которые гордятся своей родиной", - отметила собеседница.

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