10:33 04 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск

Пролететь половину Земного шара и попасть в Молдову: что думают о нас американцы

© AFP 2019 / KHALED DESOUKI
Общество
Получить короткую ссылку
14310

Ожидания и реальность: гостьи из США поделились первыми впечатлениями от Кишинева и своим "уау".

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik, Елена Комолова. Кишинев – хоть и маленький город, а все-таки необъятный: кого в нем только не встретишь! В столице Молдовы живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Прогуливаясь по кишиневским улочкам, паркам, магазинам то и дело слышишь иностранный говор – арабский, турецкий, немецкий, итальянский, французский, английский...

Штефан чел Маре Stefan cel Mare
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Топ-5 стран, откуда в Молдову приезжают иностранцы
Иностранцы в Молдове – это не только студенты, которые выбирают наши ВУЗы из-за их ценовой привлекательности, но и простые туристы. А узнать гостя легко – по незамысловатому стилю одежды, громкой манере общения и смеху. Хочешь не хочешь, а все равно иностранцы несколько выделяются. Вот так прогуливаясь по центру Кишинева среди цветущих каштанов я услышала в очередной раз оживленный разговор на английском языке. Впереди меня шли три девушки. Они довольно громко что-то обсуждали и смеялись. Не вслушивалась особо в их диалог, мне захотелось узнать, как они оказались здесь, у нас в Кишиневе. Выяснилось, что подруги приехали в Молдову из США как туристки. При чем две из этой троицы уже посещали нашу страну также в туристических целях.  

"Мы были в Молдове полтора года назад, а сейчас - вместе с подругой детства. За неделю уже успели многое, в том числе посетили Криковские подвалы. Это удивительная винодельня. Конечно, пробовали вино. Оно великолепно", - сказала одна из них.

Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира>>>

Вернулись в Молдову, да еще и с третьей подругой? Я не верила своим ушам. Узнав, что я работаю в агентстве Sputnik, мои собеседницы не то, чтобы сильно удивились, но все-таки из их уст прозвучало коронное американское "вау", и беседа продолжилась в том же темпе и с тем же настроением.

"До того, как приехать в Молдову, я немного слышала о ней. К примеру, что это бедная страна в Европе. Но приехав сюда, я увидела, что здесь есть что-то больше денег. Эта страна со своими традициями. Молдова богата в своем гостеприимстве и тепле. Для меня это великолепный опыт", - рассказала туристка, которая посещает Молдову не в первый раз.

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Люди, вино, еда и…: чем еще манит Молдова иностранцев

Она поделилась своими впечатлениями о Кишиневе.

"Это очень красивый город. Недавно узнала, что столица Молдовы расположена на семи холмах. У вас много крутых ресторанов. Парки очень хороши. На днях у нас был пикник на берегу Днестра, и мы отлично отдохнули. Казалось, будто ты в деревне, но мы находились в городе", - добавила девушка.

Ее подруга детства, рассказывая о своих первых впечатления, отметила, что в Молдове ее поразили очень милые люди.

"А еще мне нравится еда и просто осмотр достопримечательностей. За эти несколько дней мы многое успели, и это было действительно весело. Посетили несколько маленьких сел и просто пообщались с людьми. Были на пикнике на берегу Днестра, осмотрели памятники архитектуры по всему городу", - сказала она.

Еще одна американка отметила, что до ее первого визита в Молдову сведений о нашей стране у нее также было не много.

"Знала, что вы производите много вина, а также, что Молдова расположена между Румынией и Украиной. Потом я стала узнавать больше о вашей стране. Посетив Молдову, я поняла, что здесь трудолюбивые и гостеприимные люди, которые гордятся своей родиной", - отметила собеседница.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове
Сельский туризм Молдовы: Швейцария помогает создать "вторую Швейцарию"
Репортер глянцевого журнала Vogue в восторге от винных маршрутов Молдовы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Битва за Венесуэлу: как это было - фото
Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански
Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться