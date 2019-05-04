09:01 04 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Тотальный диктант в Тирасполе

Написать "Диктант Победы" в Приднестровье смогут все, для кого важна Победа

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (21)
21 0 0

Международная акция, посвященная Великой Отечественной войне и памяти павших и ныне здравствующих воинов-освободителей, проводится впервые и пройдет в десятках стран мира.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь присоединится к международной акции "Диктант Победы". 

Михаил Давыдов
© Sputnik / Osmatesco
Давыдов: подскажу, как надо писать "Диктант Победы" в Молдове
Ее проведут 7 мая на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Для кого и для чего проводится диктант?

Принять участие в акции "Диктант Победы" смогут все желающие, начиная со студентов и заканчивая людьми старшего возраста, кому небезразлична история Великой Отечественной войны и кто дорожит памятью о великом подвиге советских солдат.

Однако, как рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник Представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина, не отказано будет и школьникам, которые изъявят желание принять участие в диктанте.

"Наоборот, будет приветствоваться то, что ребята в столь юном возрасте проявят такой интерес к истории, когда они наравне со взрослыми захотят пройти проверку своих знаний. Хотя, возможно, они еще даже не приступали к изучению истории Великой Отечественной", - отметила она.

Диктант состоит из 20 вопросов, половина из которых тестовые, когда необходимо выбрать правильный вариант.

Остальные задания предполагают свою версию ответа.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Диктант Победы" в подробностях

Организаторы призывают тех, кто захочет поучаствовать в акции, полагаться на свои знания, не используя для подсказки мобильные телефоны.

Ведь сам диктант анонимен, и можно проверить реальные познания столь трагического периода жизни наших предков. 

Где и как еще можно написать диктант?

Написать "Диктант Победы" смогут также в Кишиневе и в Бельцах.

Регистрация во всех трех городах стартует в 12.00, а сам текст участники начнут писать в 13.00 по кишиневскому времени.

Тотальный диктант в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

Кому не удастся попасть в установленные места в точное время, смогут написать диктант онлайн по интернету. Начало онлайн-тестирования - в 14.00.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте диктантпобеды.рф.

Орбита акции

Акция "Диктант Победы" будет организована в десятках стран мира. Кроме Молдовы, она проводится также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Организаторами международной акции "Диктант Победы" выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, объединение "Волонтеры Победы", "Россотрудничество".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (21)

По теме

Давыдов: написать "Диктант Победы" в Молдове может каждый желающий
В Молдове пройдет "Диктант Победы"
Теги:
Великая Победа, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, Победа, победа, представительство Россотрудничества, Представительство Россотрудничества в Молдове, акция, акция, диктант, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Битва за Венесуэлу: как это было - фото
Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански
Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться