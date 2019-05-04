Написать "Диктант Победы" в Приднестровье смогут все, для кого важна Победа

Международная акция, посвященная Великой Отечественной войне и памяти павших и ныне здравствующих воинов-освободителей, проводится впервые и пройдет в десятках стран мира.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь присоединится к международной акции "Диктант Победы".

Для кого и для чего проводится диктант?

Ее проведут 7 мая на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко.

Принять участие в акции "Диктант Победы" смогут все желающие, начиная со студентов и заканчивая людьми старшего возраста, кому небезразлична история Великой Отечественной войны и кто дорожит памятью о великом подвиге советских солдат.

Однако, как рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник Представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина, не отказано будет и школьникам, которые изъявят желание принять участие в диктанте.

"Наоборот, будет приветствоваться то, что ребята в столь юном возрасте проявят такой интерес к истории, когда они наравне со взрослыми захотят пройти проверку своих знаний. Хотя, возможно, они еще даже не приступали к изучению истории Великой Отечественной", - отметила она.

Диктант состоит из 20 вопросов, половина из которых тестовые, когда необходимо выбрать правильный вариант.

Остальные задания предполагают свою версию ответа.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Диктант Победы" в подробностях

Организаторы призывают тех, кто захочет поучаствовать в акции, полагаться на свои знания, не используя для подсказки мобильные телефоны.

Ведь сам диктант анонимен, и можно проверить реальные познания столь трагического периода жизни наших предков.

Где и как еще можно написать диктант?

Написать "Диктант Победы" смогут также в Кишиневе и в Бельцах.

Регистрация во всех трех городах стартует в 12.00, а сам текст участники начнут писать в 13.00 по кишиневскому времени.

© Sputnik / Irina Leahova Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

Кому не удастся попасть в установленные места в точное время, смогут написать диктант онлайн по интернету. Начало онлайн-тестирования - в 14.00.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте диктантпобеды.рф.

Орбита акции

Акция "Диктант Победы" будет организована в десятках стран мира. Кроме Молдовы, она проводится также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

Организаторами международной акции "Диктант Победы" выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, объединение "Волонтеры Победы", "Россотрудничество".

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