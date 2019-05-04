Садитесь, пожалуйста: "скамейки из будущего" появились в Кишиневе

Повредить такие скамейки вандалам и хулиганам будет непросто.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Обещанные городскими властями скамейки, отпечатанные с помощью 3D принтера, уже появились в столице. Пока их можно увидеть на Чеканах, а именно - на бульваре Мирча чел Бэтрын. Правда, сидеть на них пока запрещено. Скамейки окрашены и высыхают.

Судя по табличкам, ждать кишиневцам осталось недолго: уже 7 мая на эти лавочки можно будет присесть, чтобы отдохнуть.

Одну скамейку 3D принтер печатает всего несколько часов. Правда, сохнуть она должна до трех недель. В итоге предметы получаются прочными и смогут служить несколько десятков лет, если их, конечно, не разбивать целенаправленно.

Кстати, вандалам расправиться с такими скамейками будет непросто. Они настолько тяжелые, что поднять их не смогут даже четыре человека.

Кишинев, новые скамейки в парках © Sputnik /

Кишинев, новые скамейки в парках © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / Кишинев, новые скамейки в парках

Как ранее сообщал Sputnik, в Кишиневе до конца 2019 года установят 700 новых скамеек, на эти цели из муниципального бюджета выделено 2 миллиона 500 тысяч леев.

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Новые скамейки будут значительно удобнее тех, что установили более 15 лет назад.

Планируют городские власти благоустроить и кишиневские дворы, установив в некоторых из них детские и спортивные площадки, а также решив проблему с внешним освещением и дорожным покрытием перед подъездами.

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