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В Молдове на Радуницу синоптики обещают дожди и грозы

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Читайте все о Радунице в нашей стране: погода, транспорт, советы.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В Молдове в ближайшие два дня на территории всей страны метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, также возможны грозы и незначительное понижение температуры. 

Таможенный пункт Оанча
© Sputnik / Мирослав Ротарь
На границах оживленно: граждане Молдовы возвращаются домой к Радунице

В Молдове в воскресенье воздух прогреется до +23 градусов по Цельсию, ночью +7...+11. В центральной части страны ожидается до +24 градусов днем и до + 12 ночью.

Но в понедельник погода резко изменится. Пройдут дожди, местами сильные, с грозами, а в отдельных регионах возможен град.

На КПП оживленно: все едут на Радуницу

Как сообщили в пресс-службе Погранполиции, границу пересекли 59 тысяч 307 раз, это означает, что почти 29,8 тысячи человек въехали в Молдову.

"По сравнению тем же днем перед Радуницей в прошлом году поток путешественников вырос на 6,4%", - пояснили в ведомстве. 

Самое большое количество людей зарегистрировано на КПП Леушены (11029), в Международном аэропорту Кишинева (8184) и на КПП в Атаках (7573).

Чуть меньше людей воспользовались услугами КПП Скулень (5780) и Джурджулешты-Галац (4144). Еще на четырех пунктах пропуска количество путешественников составило от 2,2 до 3 тысяч человек.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Признак Пасхи: возвращение мигрантов из-за границы и пустынные улицы

В ведомстве уточнили, что все пункты пропуска работают в настоящее время в нормальном режиме.

Перед пасхальными праздниками было принято решение увеличить число персонала на всех КПП.

Где парковаться на кладбище

Полторы тысячи парковочных мест недалеко от кладбища "Святого Лазаря" будут оборудованы для частного транспорта на Радуницу. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Это связано с тем, что 5 и 6 мая запрещено движение частного транспорта по улице Дойна на участке между улицей Соколень и центральным входом на кладбище "Святого Лазаря".

Список адресов для парковки автомобилей:

  • ул. Кукорилор, 41 – есть 300 парковочных мест;
  • ул. Кукорилор, 58 – будут 200 парковочных мест;
  • ул. Дойна, 201 – организуют 450 парковочных мест;
  • ул. Соколень, 31 – будут 500 парковочных мест;
  • ул. Соколень, 41 – примерно 50 парковочных мест.

Дополнительные маршруты общественного транспорта

Согласно распоряжению и.о. примара Руслана Кодряну, 5 и 6 мая пассажиры смогут бесплатно ездить автобусами №27, "С" и "D".

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
График работы банков в пасхальные и майские праздники

Маршрут автобусов "С" будет следующим: с ул. В.Александри по ул. Александру чел Бун, А.Пушкина, Иерусалимской, бульвару Г.Виеру, бульвару Ренаштерий, ул. Поштей, Путней, В.Бадиу и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Планируется, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут ездить десять единиц транспорта. 

Маршрут автобусов "D": с бульвара Ренаштерий (от цирка) по ул. Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень до улицы Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). Примэрия запланировала, что по этому маршруту с 07.00 до 20.00 будут следовать 25 единиц транспорта.

Маршрут автобуса №27 будет следующим: с бульвара Ренаштерий по ул. Т.Владимиреску, Киевской, Московскому проспекту, ул. Студенческой, Соколень и Дойна (кладбище "Святого Лазаря"). По этому маршруту также пустят десять автобусов.

Что касается троллейбусов, то количество единиц электротранспорта, которые следуют по маршрутам №24 и №25, будет зависеть от пассажиропотока в поминальные дни.

Управление полиции Кишинева в Радуницу будет обеспечивать общественный порядок вокруг кладбища "Святого Лазаря" и Армянского кладбища.

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Теги:
Погода, Радуница
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